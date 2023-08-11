نادٍ مفاجئ .. الأهلي يُوضح حقيقة رحيل مهاجمه للدوري السعودي

الدوري السعودي سينطلق اليوم والصفقات مستمرة لأنديته

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أشارت صحيفة اليوم السعودية إلى أن نادي الخليج السعودي حصل على توقيع مهاجم الأهلي المصري خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

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دوري روش السعودي سينطلق اليوم بمباراة تجمع الأهلي والحزم في جدة، فيما سيُواجه الخليج الفيحاء يوم غدٍ السبت، وقد استهل انطلاقته في الموسم بحسب الميدان الرياضي بالتوقيع مع محمد شريف مهاجم العملاق المصري.

مصدر خاص من الأهلي نفى تمامًا لموقع كووورة تلك الأخبار، مؤكدًا أن النادي لم يتلق أي عروض لمهاجمه صاحب الـ27 عامًا ومشددًا على عدم رحيله للدوري السعودي.

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من جانب آخر، أفاد مصدر مقرب من محمد شريف لموقع كووورة أن اللاعب بصدد تجديد عقده مع بطل إفريقيا، مشيرًا إلى أن المفاوضات جارية حاليًا بين الطرفين حول التفاصيل المالية للعقد.

يُشار إلى أن شريف لعب مع الأهلي في جميع بطولات الموسم الماضي 46 مباراة سجل بها 14 هدفًا.

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