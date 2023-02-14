نادي نيس يتقدم بشكوى بعد تصوير فيلم إباحي في ملعبه

نادي نيس في ورطة أخلاقية يحاول تبرئة نفسه منها.

تقدم نادي نيس الفرنسي بشكوى بعدما صُور فيلمًا للبالغين، يُعتقد في مرحاض ملعبهم أثناء مباراتهم مع ليل في الدوري الفرنسي.

وحقق نيس فوزًا في التاسع والعشرين من يناير بهدف على ليل، لكن النادي نُبه عبر عدد من الحسابات على السوشيال ميديا للأحداث المشينة التي حدثت في تلك المباراة دون علمه.

وبحسب RMC Sport فإن النادي الفرنسي تقدم بشكوى هو وشركة نيس إيكو ستاديوم التي تدير ملعب أليانز ريفيرا لإخلاء مسؤولية الملعب عن أي نشاط غير قانوني أو غير أخلاقي حدث في الملعب.

ولم يخسر نيس آخر ست مباريات في مسيرته بالدوري الفرنسي، إذ حقق الانتصار أربع مرات وتعادل في مناسبتين ليرتقي إلى المركز السابع في جدول الترتيب.

ويحتاج الفريق الفرنسي إلى أربع نقاط فقط ليدخل ضمن المراكز المؤهلة لحجز مقعد أوروبي في الموسم المقبل.