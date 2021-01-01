من هو نادي بالميراس منافس الأهلي في كأس العالم للأندية 2021؟

كل ما تريد معرفته عن نادي بالميراس البرازيلي الذي سيواجه الأهلي في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2021 والفائز بكوبا ليبرتادوريس

يواجه النادي الأهلي نظيره بالميراس البرازيلي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية، بعد أن خرج المارد الأحمر من الدور نصف النهائي أمام بطل أوروبا بايرن ميونخ الألماني بهدفين نظيفين، يلتقي بطل أفريقيا بطل كأس ليبرتادوريس الذي خرج من تيجريس المكسيكي بهدف مقابل لاشيء في أول ظهور له في هذه البطولة، والذي حقق إنجازًا تاريخيًا بحجز موعد في نهائي مونديال الأندية ضد العملاق البافاري.

ولا يمر الفريق البرازيلي بأفضل أحواله خلال الفترة الماضية، بالرغم من تتويجه بلقب كوبا ليبرتادوريس، حيث كان قريبا من توديع البطولة في نصف النهائي أمام فريق ريفر بليت الأرجنتيني، حيث فاز بالميراس في الأرجنتين على ريفر بليت بثلاثية نظيفة، لكن سقط في مباراة الإياب على أرضه بهدفين دون رد، ولم يقدم الفريق الأداء المنتظر، وكان على أعتاب وداع البطولة التي توج بلقبها بصعوبة كبيرة أيضًا.

في هذا التقرير سنتعرف على نادي بالميراس البرازيلي، من هو ومن مدربه وأكثر...

من هو بالميراس البرازيلي؟

بالميراس يقع في مدينة ساو باولو وتأسس عام 1914، يعد أحد أهم الأندية في البرازيل وأكثرها نجاحاً وجماهيرية، فاز بلقب الدوري البرازيلي 10 مرات أخرها موسم 2018 ويعد أكثر نادي يحرز اللقب في البرازيل، إضافةً إلى كوبا ليبرتادوريس عامي 1999 و2020.

قبل مواجهة بالميراس .. حوار مع صديقتي البرازيلية: مصر تعني صلاح والأهلي يصيبنا بالارتباك!

كما حقق لقب كأس البرازيل 3 مرات، ولقب كوبا سود أمريكانا وكأس الانتركونتيننتال مرة واحدة، لعب للنادي العديد من نجوم المنتخب البرازيلي مثل قائد المنتخب البرازيلي في كأس العالم 2002 كافو وادميلسون ومولر وريفالدو وروبرتو كارلوس وروماريو.

من هو مدرب بالميراس البرازيلي؟

المدير الفني لنادي بالميراس هو البرتغالي أبيل فيريرا صاحب الـ 42 عامًا، الذي تولى تدريب الفريق منذ نوفمبر 2020 حيث لعب 28 لقاء فاز في 15 وتعادل 7 وخسر 6.

فيريرا ليس له باع كبير في عالم التدريب لكن كانت أبرز محطاته تدريب سبورتنج براجا البرتغالي وباوك اليوناني، وأبرز إنجازاته مع النادي البرازيلي هي التتويج بكأس ليبرتادوريس للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على مواطنه سانتوس بهدف نظيف.

ما هي طريقة لعب بالميراس البرازيلي؟

يعتمد أبيل فيريرا على طريقة اللعب البرازيلي على حد قوله وهي الأسلوب الذي صرح أعتماده أمام النادي الأهلي في المباراة، ويلجأ المدير الفني البرتغالي لخط 4-1-4-1، حيث يلعب العملاق دانيلو في وسط الملعب وأمامه الرباعي جابرييل من اليمين، فيجا، رافييل وروني وأمامهم المهاجم المخضرم لويز أدريانو.

أبرز نجوم بالميراس

يأتي في مقدمتهم ثنائي الهجوم البرازيلي رافائيل فيجا هداف الفريق برصيد 11 هدفًا ويليه المخضرم لويز أدريانو بـ 10 أهداف.

وثالث الهدافين في بالميراس، هو ويليان الذي سجل 7 أهداف، وصنع 5 أهداف خلال الموسم الحالي.

كما يعد لاعب خط الوسط جابرييل مينينو من أبرز نجوم الفريق البرازيلي، خاصة في صناعة الأهداف، حيث صنع 5 أهداف هذا الموسم.