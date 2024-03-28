نادٍ للعلاقات العاطفية! .. لاعبة تقود مدرب ليستر سيتي لنهاية مسيرته

ليست المرة الأولى !

أعلنت إدارة نادي ليستر سيتي، إقالة ويلي كيرك، مدرب فريق السيدات، بعد انتهاء التحقيقات معه بشأن دخوله في علاقة مع إحدى اللاعبات.

و انضم كيرك (45 عامًا) إلى ليستر كمدير لفريق كرة القدم في يوليو 2022 وأصبح مدربًا بعد 4 أشهر، واستطاع أن يحقق نتائج إيجابية لينهى فريق الثعالب الموسم برصيد 16 نقطة، فوق برايتون وريدينج الهابط.

وكشفت صحيفة "ذا جارديان" أن التحقيق مع ويلي بدأ في 8 مارس الجاري، ومنذ ذلك الوقت تم إيقاف مدرب فريق السيدات ليغيب عن مباراة ليفربول التي خسرها ليستر سيتي (0-2)، ومن ثم خسر الفريق أمام توتنهام (0-1) وبرايتون (2-3).

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وأوضحت أن العلاقات بين المدربين واللاعبات في كرة القدم النسائية، أصبحت داخل دائرة الضوء منذ إيقاف كيرك، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها التحقيق مع مدرب وإقالته هذا العام بسبب النادي نفسه، بعدما أعفى شيفيلد يونايتد جوناثان مورجان من مهامه بسبب علاقة مزعومة مع إحدى اللاعبات خلال فترة وجوده في ليستر.

ووصفت كارلا وارد، مدربة أستون فيلا، العلاقات بين المدربين واللاعبات بأنها "غير مقبولة"، وهو ما أكده أيضًا جوناس إيديفال، لاعب آرسنال السابق، الذي أكد أنها "غير مناسبة للغاية"، بينما قال لورين سميث، مدير بريستول سيتي، إنها يجب أن تكون "جريمة تستحق الطرد".

في نفس السياق، قالت سارينا ويجمان، مدربة المنتخب الإنجليزي للسيدات، إن العلاقات بين اللاعبات والمدربين "غير مناسبة على الإطلاق"، مشيرة إلى أنه أمر "لا يجب أن نقبله"، مشددة على أهمية توافر البيئة الآمنة وضرورة أن يعي الأفراد مسؤولياتهم.