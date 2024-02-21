بعد تهديده الهجومي .. مدرب نافباخور يرد بقوة على مارسيلو جاياردو

تصريحات نارية متبادلة بين جاياردو ومدرب نافباخور

اشتعلت الأجواء قبل ساعات من مواجهة الاتحاد ضد نافباخور الأوزبكي ببطولة دوري أبطال آسيا، وذلك بعد التصريحات المتبادلة بين الأرجنتيني مارسيلو جاياردو والأوزبكي سامفيل بابيان.

ويستضيف الاتحاد نظيره نافباخور مساء غدٍ الخميس، على ملعب الجوهرة المشعة في إياب دور الـ16 ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، لتحديد المتأهل إلى ربع نهائي البطولة.

وأكد جاياردو خلال المؤتمر الصحفي، على أنه سيدخل مباراة نافباخور مُهاجمًا لأنه يُريد أن يحصل فريقه على مُبادرة التسجيل مبكرًا، حتى تتسهل مهمته في خطف بطاقة التأهل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" فإن بابيان مدرب نافباخور رد على تصريحات جاياردو، حيث قال: "إذا كان مدرب الاتحاد أفصح عن الطريقة التي سينتهجها أمامنا، فستشاهدون غدًا كيف نهجنا وكيف سنلعب".

ويبحث نادي الاتحاد عن الفوز بأي نتيجة من أجل حسم الصعود إلى ربع نهائي البطولة، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي.