"ناديه عالجه عند "الدنبوشي"" .. قصة قضاء السحر على مسيرة "شبيه" عبد الله الجمعان

قصة غريبة من الملاعب السعودية

كشف وليد الصالح، لاعب الشباب السابق، عن قصة قضاء السحر على مسيرة أحد اللاعبين المميزين في السعودية، وذلك خلال حواره في برنامج "مع تركي" مساء أمس.

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الصالح أكد أن السحر واللجوء للسحرة والأعمال موجود في كرة القدم السعودية، خاصة في الفئات السنية، مشيرًا إلى أن أحد المدربين في الفئات السنية لأحد الأندية كان يأمر لاعبيه بالقيام بأمور محددة قبل المباريات، مشيرًا إل أن هذا اللاعب توج مرتين متتاليتين هدافًا لدوري الناشئين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصالح أوضح أن السحر موجود بالتأكيد لذكره في القرآن الكريم والسنة، مطالبًا من يتعامل معه بالعودة إلى الله والتوقف عن ذلك لأنه يحمل ضررًا كبيرًا وخطيئة كبرى.

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وروى الشيخ قصة قضاء السحر على أحد اللاعبين المميزين، بقوله "أحد اللاعبين المميزين والذي كان يتمتع ببنية جسدية ممتازة وقدم قوية جدًا تعلم طريق المرمى جيدًا تعرض للإصابة، فما كان من مسؤول ناديه إلا أن اصطحبه إلى "دنبوشي" ليُعالجه بالسحر. اللاعب تعرض لانتكاسة في إصابته بعد تلك الزيارة وانتهت مسيرته تمامًا في كرة القدم".

الصالح رفض تمامًا الإفصاح عن اسم النادي أو اللاعب مكتفيًا بالقول أنه يُشبه في بنيته الجسدية وقدراته الرياضية نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق عبد الله الجمعان.