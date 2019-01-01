نادر شوقي: الحديث عن استمرار صبحي مع الأهلي أو لا مبكر جداً

وكيل رمضان صبحي يتحدث حول مستقبل اللاعب مع الأهلي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد نادر، شوفي وكيل اللاعب رمضان صبحي، لاعب الأهلي والمعار من فريق هيدرسفيلد الإنجليزي، أنه من المبكر الحديث حول استمرار اللاعب مع القلعة الحمراء من عدمه.

وتعاقد الأهلي مع رمضان صبحي، من الفريق الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وقال شوقي في تصريحات إذاعية: "إعارة رمضان مع الأهلي ستنتهي في يوليو المقبل، لا يزال هناك الكثير من الوقت حتى نهاية الموسم".

الجامبي باكاري جاساما حكمًا لمواجهة الإسماعيلي وشباب قسنطينة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ✔️ pic.twitter.com/yGUV2tsKuM — جول مصر (@goaleg) February 19, 2019

وواصل: "من الصعب في الوقت الحالي، الحديث حول عودته إلى إنجلترا أو استمراره مع الأهلي، سننتظر بسبب البطولات الكثيرة التي يشارك الأهلي فيها، لا أحد يعلم ما سوف يحدث في المستقبل".

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الجدير بالذكر أن رمضان شارك في تسع مباريات منذ انضمامه للمارد الأحمر، ونجح في تسجيل هدفاً وصناعة مثله.