نادال يحلم برؤية ميسي بقميص ريال مدريد

ميسي أفضل من رونالدو في هذه الحالة..

لم يُخفِ رافاييل نادال، أسطورة كرة التنس، والمشجع الشهير لريال مدريد، رغبته في أن يرى ليونيل ميسي لاعب برشلونة بقميص النادي الملكي في يومٍ من الأيام.

ومن المعروف أن نادال هو أحد أكبر مشجعي ريال مدريد في إسبانيا، وكان يود أن يلعب كرة القدم في فترة من الفترات، لكنه في نهاية المطاف توجه للتنس وبات من أهم أساطير اللعبة في تاريخها.

نادال في حوارٍ صحفي تحدث عن الساحرة المستديرة وأجاب بصورة دبلوماسية حول من هو الأفضل بين كريستيانو رونالدو وميسي، كما أعرب عن أمانيه في ارتداء الليو للقميص الأبيض يومًا ما.

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الأسطورة المدريدية قال "ميسي أفضل من رونالدو بالنسبة لبرشلونة، بينما رونالدو أفضل من ميسي بالنسبة للريال، علينا أن نستمتع بمن هما على الأرجح الأفضل في العالم.".

كما أضاف "من حسن الحظ أننا نملكهما في الدوري الإسباني، وأنا بصفتي مشجع لريال مدريد، فإنني حقًا أستمتع بميسي على الرغم من أنه لا يلعب في فريقي.".

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وأتم "أنا محظوظ لأراه في كل أسبوع يلعب بالتأكيد، الأمر سيان بالنسبة لجمهور برشلونة مع رونالدو. من الواضح أنني أود أن يكون ميسي في مدريد.".

يذكر أن رونالدو قد غادر سانتياجو برنابيو وأنهى على صراع الليجا بينه وبين ليو في صيف 2018 ليبدأ تجربة جديدة مع يوفنتوس.