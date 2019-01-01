ناجي: يتم اختيار الحراس بعد مشاورات بيني وبين المدير الفني

مدرب حراس المنتخب المصري يوضح طريقة اختيار من يحرس عرين الفراعنة

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى المنتخب المصري، على أهمية الحارس الثالث في قائمة كل فريق، مشيراً إلى أنه يتم اختيار الحراس بعد التشاور بينه وبين المدير الفني.

وقال مدرب حراس مرمى الفراعنة، في تصريحات تليفزيونية: "أرفض المثل الذي يقول، ضم حارس أساسي، وآخر احتياطي، وثالث يحمد".

وواصل: "بالنسبة لي الحارس الثالث اهم من الحارس الأول، من الممكن أن يشارك في أي لحظة بسبب ظروف البطولة، ويجب أن يكون جاهزاً".

وتابع: "لقد رأينا هذا في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة، عندما تحول عصام الحضري من حارس ثالث إلى حارس أول بعد إصابة الشناوي وشريف إكرامي".

وشارك عصام الحضري، كحارس أول مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة في الجابون، بعد إصابة أحمد الشناوي وشريف إكرامي، واستمر حتى نهاية البطولة وحصل مع الفراعنة على الميدالية الفضية.

وحول مستوى محمد عواد حارس مرمى الوحدة السعودي، قال ناجي: "عواد يلعب بشكل جيد مع الوحدة، في دوري قوي ووسط جماهير غفيرة، إنه مؤثر مع فريقه بنسبة 80%".

وأكمل: "المدير الفني هو المسؤول عن اختيارات حراس المرمى بعد التشاور معي، قد يحدث اختلاف بيننا في الآراء كما حدث في كأس العالم".

تصريحات رئيس اتحاد الكرة بعد بيان وزارة الشباب والرياضة 🗣️ pic.twitter.com/RiW2mJJQ4e — جول مصر (@goaleg) April 30, 2019

ويستعد المنتخب المصري لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية، التي تنطلق الصيف الجاري في مصر، حيث يلعب الفراعنة في المجموعة الأولى برفقة كلاً من زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديموقراطية.