رحيل ناجلسمان والتعاقد مع يورجن كلوب؟ .. رودي فاولر يحسم مستقبل منتخب ألمانيا

تعرف على ما قاله فاولر بشأن مستقبل الألمان

حسم رودي فاولر، المدير الرياضي للاتحاد الألماني لكرة القدم، مستقبل منتخب بلاده بعد الأخبار التي تم تداولها حول إمكانية رحيل المدرب الحالي يوليان ناجلسمان والتعاقد مع يورجن كلوب.

وانتشرت العديد من الشائعات حول إمكانية رحيل ناجلسمان بعد فشله في تحقيق بطولة يورو 2024 التي استضافتها بلاده.

وقال فاولر خلال تصريحات عبر قناة "ZDF" الألمانية: "ناجلسمان يتمتع الآن بسمعة طيبة في ألمانيا وفي جميع أنحاء أوروبا، من أجل تدريب الأندية الكبرى، واكتسب هذا الأمر في سن مبكرة".

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وأضاف: "ناجلسمان سيقرر بنفسه ما هو الأفضل له، سواء كان يريد البقاء مدربًا للمنتخب الألماني بعد كأس العالم أو إذا كان يريد تدريب فريق كبير مرة أخرى".

وعن احتمالية التعاقد مع كلوب، قال فاولر: "لا أعلم ما يريد يورجن فعله، ولكن إذا قرر يوليان ناجلسمان في مرحلة ما الرحيل لتدريب فريق كبير بأوروبا أو ألمانيا مرة أخرى، بالطبع لا توجد طريقة للالتفاف حول يورجن كلوب إذا أراد ذلك".