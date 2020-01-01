ناجلسمان يكشف أسباب السقوط وتوخيل يتشاجر لفظيًا مع مساعده

لماذا خسر لايبزيج بثلاثية أمام باريس سان جيرمان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

قال يوليان ناجلسمان المدير الفني لنادي لايبزيج الألماني إن الأخطاء المتكررة والأشياء التي لم تكن في الحسبان كانت وراء الخسارة أمام باريس سان جيرمان.

وتأهل باريس سان جيرمان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التغلب على نظيره لايبزيج بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب النور بالعاصمة البرتغالية لشبونة بنصف النهائي.

وعقب المباراة التي خرج منها لايبزيج من دوري الأبطال قال ناجلسمان: "لقد أخطأنا كثيرًا، ويمكنك أيضًا قراءة ذلك إحصائيًا. لم يكن مخططًا لكل ما حدث، لقد تأخرنا كثيرًا"

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وأردف: "كل شيء طبيعي، المعطيات أدت إلى نتائج منطقية، أعتقد أنه لدينا 34 خطأ في نهاية اليوم ولا يمكن أن نفوز في نصف نهائي بعد كل ذلك"

وحول المعركة الكلامية التي خاضها توماس توخيل مع مدرب الأحمال البندية للايبزيج بعد صافرة النهاية، لم يرغب مدرب الفريق الفرنسي في الحديث عن التفاصيل.

وأضاف: "لا أريد الحديث حول ذلك، ولكنني وجهت إليه حديثي، هو يجب ألا يعمل بهذه الطريقة، وأنا أعطيت رأيي فيه وانتهى كل شيء"

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يذكر أن باريس سان جيرمان قد تصدر مجموعته التي ضمت ريال مدريد، ثم تخطى بوروسيا دورتموند في دور الـ16، قبل المرور من أتالانتا في اللحظات الأخيرة الأسبوع الماضي في ربع النهائي.