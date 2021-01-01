ناجلسمان يعلق للمرة الأولى على أنباء خلافة زيدان في ريال مدريد

إجابة غريبة بعض الشيء..

قلل يوليان ناجلسمان، المدير الفني للايبزيج، من أهمية الشائعات التي ربطته بخلافة زين الدين زيدان في تدريب ريال مدريد بالفترة المقبلة.

النادي الملكي في حالة سيئة للغاية تكللت بالخروج من كأس الملك على يد أحد فرق الهواة، لتبدأ الشائعات في مطاردة مستقبل زيزو وإمكانية إقالته من منصبه في وقت قريب.

من ضمن الأسماء التي طُرحت لخلافة زيدان كان اسم ناجلسمان، والذي عقّب على هذه الشائعات قبل مباراة فريقه أمام ماينتس في الدوري الألماني.

المزيد من الفرق

المدرب الشاب في تصريحاته للإعلام قال "ريال مدريد؟ هناك أشياء أسوأ من ذلك تقرأها، لكنني أعلم أيضًا أن الأشياء الموجودة في الصحف ليست بالضرورة صحيحة".

صاحب الـ33 عامًا تلقى هزيمة مفاجئة يوم السبت من ماينتس، الذي يقبع في مؤخرة ترتيب البوندسليجا بثلاثة أهداف لهدفين، ليبتعد خطوة أخرى عن بايرن ميونخ المتصدر.

هذه ليست المرة الأولى التي يرتبط بها اسم ناجلسمان بريال مدريد، فسبق وأن أكد المدرب أنه كاد أن يخلف زيدان في 2018، قبل أن يتفق مع الميرينجي على أنها ليست الخطوة الصحيحة في ذلك التوقيت.

يذكر أن اسم ماسيميليانو أليجري قد طُرح أيضًا لخلافة زيدان في سانتياجو برنابيو، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر خاصة لجول أن فلورنتينو بيريز لا ينوي إقالة الفرنسي الآن.