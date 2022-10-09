ناجلسمان ونوير يشتعلان غضبًا بسبب لقطة ديفيس .. وبيلينجهام يرد

لقطة ديفيس تشعل نيران الكلاسيكير الألماني

تعرض ألفونسو ديفيس الظهير الأيسر لبايرن ميونخ لإصابة بارتجاج في المخ خلال مواجهة بوروسيا دورتموند في قمة مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الألماني.

ديفيس أصيب في وجهه بعد اصطدامه بقدم جود بيلينجهام لاعب وسط بوروسيا، قبل نهاية الشوط الأول من المباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وذكرت قناة "سكاي سبورت" بعد خروج ديفيس أن اللاعب ذهب مباشرة إلى المستشفى لفحصه خوفًا من إصابته بارتجاج في المخ.

تصريحات غاضبة من ناجلسمان ونوير واعتذار لاعب بوروسيا

وقال يوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونخ بعد المباراة على قناة "سكاي": "ديفيس مشتبه بإصابة بارتجاج في المخ، هذا ليس مفاجئًا بعد تعرضه لركلة في الوجه".

وأضاف: "إذا كنت أتذكر بشكل صحيح، فقد كان لدينا تدريب قبل أربعة أشهر وقالوا لنا إذا ضربت لاعبًا بقدم عالية في وجهه، فستحصل على بطاقة حمراء مباشرة لا أعرف ما إذا كانت هذه قواعد مختلفة، لا يوجد شيء للمناقشة".

وأضاف: "لا يهم إذا كان عن قصد أم لا، لقد ضربه في وجهه بالكامل! هذا طرد وليس إنذار".

وأدلى مانويل نوير قائد البايرن بتصريح مماثل قائلًا: "سألت الحكم بين الشوطين قال إن رأس ديفيس كان منخفضًا وأنا لا أرى الأمر بهذه الطريقة".

وأضاف: "كان هذا بالتأكيد غير مقصود، عليك أن تقول ذلك للدفاع عن بيلينجهام، كان يجب استخدام حكم الفيديو المساعد".

واعتذر بيلينجهام لديفيس حيث كتب تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: "آسف على التدخل أتمنى أن تشعر بتحسن قريبًا".

حالة ديفيس

وأعلن نادي بايرن ميونخ الحالة الصحية للاعب الكندي الدولي، حيث أكد الفحص الطبي إصابته بكدمة في جمجمته.