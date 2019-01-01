ناجلسمان لن يدرب توتنهام الإدارة تضع خيارات بديلة

الأمور تسوء داخل الفريق اللندني..

يبدو وأن ماوريسيو بوتشتينو، المدير الفني لتوتنهام هوتسبيرز، يعيش أيامه الأخيرة داخل الفريق اللندني، وذلك حسبما أشارت تقارير من صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، والتي أكدت أن رحيل الأرجنتيني مسألة وقت لا أكثر.

بوتشتينو كان قد حقق المجد مع توتنهام الموسم الماضي بعدما قاد الفريق للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا والذي خسره بهدفين نظيفين من ليفربول، في الوقت الذي ضمن للسبيرز خلال فترته التواجد في المراكز الأربعة الأولى بالبريميرليج بصورة شبه دائمة.

إلا أن الأمور لا تسير بصورة جيدة هذا الموسم مع المدرب البالغ من العمر 47 عامًا، حيث انتصر الفريق معه في 3 مباريات من آخر 12 مباراة في الدوري الإنجليزي، ليتواجد بذلك السبيرز في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة فقط.

إدارة توتنهام أدركت أن بوتشتينو لم يعد يسيطر على الفريق بالصورة المطلوبة، وأنه على الأغلب قد خسر غرف خلع الملابس، فبات اللاعبون على قناعة بأن مدربهم لن يستمر طويلًا في منصبه وقد يلقى الإقالة في وقت قريب.

والواقع بحسب الديلي ميل، أن بوتشتينو قد تتم الإطاحة به من منصبه في حال أن تلقى هزيمة جديدة في البريميرليج مساء السبت المقبل أمام ويست هام، وبالفعل بدأت الإدارة في وضع قائمة للمدربين الذين قد يخلفوه في منصبه.

حتى إن حقق السبيرز الانتصار على ويست هام فإن الأرجح أن بوتشتينو لن يصمد حتى نهاية الموسم، والذي أصبح واضحًا لإدارة دانييل ليفي، أن رحيل المدرب سوف يحدث لا محالة حتى وإن كان على غير إرادة الإدارة نفسها والتي لا تزال مؤمنة بقدراته ومقدرة لجهوداته في الخمس سنوات الماضية.

يوليان ناجلسمان، المدير الفني الحالي لريد بول لايبزيج الألماني، هو المرشح الأوفر حظًا بالنسبة لإدارة توتنهام والتي ترى فيه الخليفة المثالي لبوتشتينو، ولكنه لن يكون المرشح الوحيد، إذ يتواجد أيضًا اسم كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنابولي الإيطالي.

أنشيلوتي يعيش فترة صعبة داخل السان باولو في الآونة الأخيرة بعد تمرد اللاعبين ووجود أزمات بينه وبين الإدارة ومن غير المتوقع أن يصمد هو الآخر طويلًا في منصبه، لذلك قد يكون حلًا مطروحًا أمام إدارة ليفي.

في الوقت نفسه، فإن المدرب إدي هاو، المدير الفني لبورنموث، يتواجد أيضًا في القائمة لا سيما وبعد العمل المميز الذي يؤديه في فريقه على مدار السنوات الماضية، ليكون خيارًا واقعيًا أيضًا بالنسبة لتوتنهام، غير أن ما أكدته الديلي ميل أن ناجلسمان هو المرغوب الأكبر.

وبحسب ما أوردته تقارير ألمانية ردًا على هذه الأنباء، فإن المدرب الألماني البالغ من العمر 32 عامًا لن يرحل عن لايبزيج الذي يرتبط معه بعقد طويل الأمد، وأن اهتمام توتنهام جاء متأخرًا بضعة أشهر، فهو الآن لا يستطيع أن يترك البوندسليجا.

يذكر أن ناجلسمان قد رحل عن تدريب هوفينهايم الذي صنع اسمه في الصيف المنقضي ليتولى تدريب لايبزيج، ويعيش الفريق معه مرحلة مميزة حقًا باحتلاله المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني إلى جانب اقترابه من التأهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.