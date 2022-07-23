ناجلسمان: كين باهظ الثمن ولكن دعونا نرى ما سيحدث!

المهاجم الإنجليزي مرشح لخلافة ليفاندوفسكي

رفض يوليان ناجلسمان مدرب بايرن ميونخ، استبعاد فكرة التعاقد مع المهاجم الإنجليزي هاري كين، بعد خسارة البولندي روبرت ليفاندوفسكي لبرشلونة هذا الصيف.

بايرن تعرض لضربة قوية بخسارة ليفاندوفسكي، وسط تكهنات مستمرة حول البديل الأقرب له، ليظهر اسم كين نجم توتنهام كأحد المفضلين للنادي الألماني.

ناجلسمان تحدث قبل المواجهة الودية لفريقه ضد مانشستر سيتي، اليوم، السبت، للكشف عن موقفه من التعاقد مع كين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

هل ينضم كين إلى بايرن ميونخ؟

المدرب الألماني قال في المؤتمر الصحفي للقاء سيتي:"كين باهظ الثمن لكنه من ألمع المهاجمين وأفضلهم في أوروبا، وربما واحدًا من اثنين أو ثلاثة مهاجمين يمكنهم الإبهار في هذا المركز".

وأضاف:"في العامين الماضيين لم يلعب بمركز المهاجم الصريح، في معظم الأوقات كان يقوم بالسقوط قليلًا كرقم 10 وأجاد هذا الدور باقتدار".

Thanks to everyone for the support in Seoul this week. It has been amazing. A pre-season I won’t forget 🇰🇷💪 pic.twitter.com/XWgKNW0pzG — Harry Kane (@HKane) July 16, 2022

وتابع:"هو قوي للغاية ويتمتع بلياقة جسدية ومن المحتمل أن يسجل الكثير من الأهداف في الدوري الألماني في حالة انتقاله، لكن هذا سيكون صعبًا على بايرن ميونخ بسبب سعره، لكن دعونا نرى ما سيحدث في المستقبل".

ويأتي حديث ناجلسمان بعد ما قاله أوليفر كان الرئيس التنفيذي لبايرن، حول صعوبة التعاقد مع كين حيث اعتبر الصفقة مجرد حلم للمستقبل ولكنه لم يستبعدها بشكل نهائي.

كيف يبدو سوق بايرن ميونخ حتى الآن؟

النادي الألماني يعتبر من أكثر الأندية نشاطًا بالميركاتو الصيفي الحالي، حيث تعاقد مع ساديو ماني من ليفربول وماتايس دي ليخت، ليزيد مجموع الإنفاق إلى 120 مليون يورو.

وتم التعاقد كذلك مع ريان جرافنبرخ ونصير مزراوي من أياكس أمستردام، بوجود محادثات مستمرة مع كونراد لايمر لاعب وسط لايبزيج.

وتخلى بايرن كذلك عن مارك روكا وكورنتين توليسو ونيكلاس زوله، كما تم التجديد للألماني سيرج جنابري، بينما أصبح الدولي الأمريكي كريس ريتشاردز على أعتاب الانتقال لصفوف كريستال بالاس.