ناجلسمان: عانيت كثيرًا لإقناع كروس بالعودة .. ولا أهتم بما يقال عن نوير

"الاسكتلنديون يقاتلون من أجل كل كرة"

اعترف جوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، اليوم الخميس، بأنه واجه صعوبة كبيرة في إقناع توني كروس بالعودة من الاعتزال الدولي لقيادة "المانشافت" في بطولة أمم أوروبا.

وفي عام 2021، قرر لاعب ريال مدريد وبايرن ميونخ السابق اعتزال اللعب مع المنتخب الألماني، لكن مكالمة ناجلسمان غيرت مصيره، وستتاح له الفرصة لتوديع جماهير بلاده على أرض الملعب وبقميص ألمانيا في عمر الـ34.

وقال ناجلسمان في مؤتمر صحفي عشية مواجهة اسكتلندا في افتتاحية اليورو: "توني مهم بالنسبة لنا، يمكنك منحه الكرة في أي وقت. إنه لاعب مهم للجميع، وخاصة للشباب".

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وأضاف: استغرق الأمر مني بعض الوقت لإقناع كروس بالعودة من الاعتزال. أخبرني أنه لن يشارك إلا إذا شعر أنه يمكنه تحقيق شيء ما مع الفريق. ثم قال: (نعم، فلنفعل ذلك)".

وتطرق ناجلسمان للحديث عن حارس المرمى مانويل نوير، الذي تلقى انتقادات كثيرة مؤخرًا، وقال: "مانويل (نوير) وأنا نعرف كيف تعمل وسائل الإعلام. على الجميع القيام بعملهم. لا يهمني ما يقولونه عن لاعبي فريقي، هو يحظى بثقتي وسيقدم بطولة جيدة".

وختم: "الاسكتلنديون يقاتلون من أجل كل كرة ولديهم أيضًا العديد من اللاعبين الجيدين. علينا أن نكون مركزين لتجنب خطورتهم وعلينا أن نكون مستعدين لتواجد الكثير من لاعبي المنافس في مناطقنا الدفاعية".