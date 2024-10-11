"لا أغلق الباب في وجه أحد" .. ناجلسمان يعلق على رفض حارس ألمانيا خلافة نوير وتير شتيجن

مدرب الماكينات يتجاوز الأزمة بهدوء...

علق يوليان ناجلسمان، مدرب منتخب ألمانيا، على قرار بيرند لينو، حارس مرمى فولهام، برفض الانضمام لقائمة المانشافت، استعدادًا لمباريات دوري الأمم الأوروبية.

وصرّح لينو، الإثنين الماضي بأنه تحدث عبر الهاتف مع المدرب ناجلسمان، ومدرب الحراس أندرياس كرونينبرج، وأخبراه بأنه "لن يشارك كأساسي" فقرر "عدم الانضمام للمعسكر".

حارس فولهام، سبق له المشاركة في 9 مباريات دولية فقط، لكنه كان دائما الخيار الثالث بالمنتخب، خلف الثنائي مانويل نوير الذي اعتزل اللعب الدولي رسميًا ومارك أندريه تير شتيجن، حارس برشلونة المُصاب والذي يغيب لفترة طويلة.

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وقال ناجلسمان في مؤتمر صحفي لمباراة فريقه أمام البوسنة والهرسك: "رفض لينو؟ لقد قدم مطالب لم أستطع الوفاء بها. أظهرت له وجهة نظري، لكنه لم يكن سعيدًا بذلك. يجب على الجميع أن يقرروا بأنفسهم مصيرهم".

وأضاف: "هل الباب مغلق الآن بالنسبة له؟ أنا لا أغلق الباب في وجه أحد، لكن لينو لم يفتحه على مصراعيه أيضًا".

ومع إصابة تير شتيجن واعتزال الأسطورة مانويل نوير اللعب الدولي، اختار ناجلسمان 3 حراس مرمى، لقائمة ألمانيا في التوقت الدولي الحالي، وهم أوليفر باومان (هوفنهايم)، ألكسندر نوبل (شتوتجارت) ويانيس بلازويتش (ريد بول سالزبورج).

ويستعد منتخب ألمانيا لمواجهة مضيفه البوسنة والهرسك، مساء الجمعة على ملعب بيلينو بولي، ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة بالمستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية، قبل أن يعود إلى مدينة ميونخ لمواجهة ضيفه الهولندي، الإثنين المقبل.