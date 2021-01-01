ناتشو يثير الجدل في ريال مدريد برفضه تجديد راموس ضمنيًا

مستقبل راموس مع ريال مدريد موضع خطورة

أثار مدافع ريال مدريد ناتشو فيرنانديز الجدل حول تجديد عقد قائد الفريق الملكي سيرخيو راموس من خلال تغريدة مثيرة أعجب بها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وحتى الآن، لا يوجد اتفاق على تجديد عقد سيرخيو راموس مع ريال مدريد مع تبقي أشهر قليلة على نهاية عقده مع النادي الملكي ليصبح بعدها لاعبًا حرًا.

. في البداية، كان الاختلاف الرئيسي بين الطرفين فيما يخص مدة العقد، حيث قدم ريال مدريد عامًا واحدًا فقط بسبب سياسته المتمثلة في تجديد أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا.

راموس يبلغ من العمر 34 عامًا، وسيصل إلى عامه الخامس والثلاثين في مارس المقبل، ويطلب القائد التجديد لمدة موسمين مع الحفاظ على قيمة راتبه الحالي كما هي دون أن تقل بأي نسبة.

وحول ذلك، نشأ مسلسل آخر بخصوص هذه المسألة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وليس في غرف الاجتماعات والمفاوضات بين الأطراف المعنية.

منذ أيام قام سيرخيو راموس بالإعجاب بمنشور انتقد فيه النادي لعدم تجديد عقده، والآن حدث الشيء نفسه مع ناتش ، لكن إلى جانب ريال مدريد وليس إلى جانب زميله في الفريق سيرخيو راموس.

جاء ذلك من خلال تغريدة نشرها أحد المشجعين تقول: ""لا يمكن منح راموس شيكًا على بياض حتى يوافق على تجديد عقده في ظل ظروف اقتصادية لا تسمح بذلك" ليتفاجأ الجميع بإعجاب ناتشو بها.

أخيرًا، يبدو أن ريال مدريد قد اقتنع أخيرًا بمنحه العقد لمدة عامين، وبالتالي فإن الراتب هو حجر العثرة في الوقت الحالي حيث أن النادي الملكي لا يريد تلبية مطالب راموس المادية.

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يذكر أن ريال مدريد ليس النادي الوحيد الذي يعاني على المستوى الاقتصادي في الوقت الحالي، حيث أنها أزمة عامة لجميع أندية كرة القدم بسبب فيروس كورونا وما تسبب فيه من أزمات اقتصادية.