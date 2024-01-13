ناتشو: لم ننس ما حدث في السعودية العام الماضي.. وسأصف رونالدو بكلمة واحدة!

ماذا يمكنني أن أخبركم عنه كلاعب

تحدث ناتشو فيرنانديز، مدافع ريال مدريد، عن مواجهة برشلونة، غدًا الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني بالسعودية، مشيرًا إلى أنه "يتطلع لحمل أول لقب كقائد للميرينجي".

وقال في مؤتمر صحفي اليوم: "نواجه منافسًا عظيمًا، لم ننس ما حدث العام الماضي (الخسارة أمام البارسا 3-1 في نهائي السوبر)، نريد رفع الكأس، أمام حامل لقب الليجا".

وسُئل ناتشو عن زميله السابق في الفريق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فأجاب: "ماذا يمكنني أن أخبركم عنه كلاعب، إنه الأفضل".

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وأضاف: "وكزميل، لا يُصدّق، تأثيره كان هائلًا هنا في السعودية، حيث اجتذب العديد من اللاعبين للمجيء (للدوري السعودي)".

وكما أوضح رأيه بشأن انضمام العديد من النجوم لدوري روشن السعودي للمحترفين: "إنه بلد يتطوّر كثيرًا في كرة القدم، إذا قرر اللاعبون المجيء إلى هنا، فذلك لسبب ما".