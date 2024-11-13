"جئت السعودية لكسب المال" .. ناتشو فيرنانديز يصدم ريال مدريد ويتوقع الفائز بالدوري الإسباني

تصريحات مثيرة لنجم دفاع القادسية

أخرج ناتشو فيرنانديز مدافع القادسية السعودي نفسه من حسابات فريقه السابق، ريال مدريد، لحل أزمته الدفاعية الطاحنة هذا الموسم، مشيرًا خلال تصريحات مثيرة إلى أنه ليس نادمًا أبدًا على الرحيل.

الفريق الإسباني يُعاني من تعرض عديد لاعبي خطه الخلفي للإصابة، وقد اقترح الإعلام عدة أسماء قادرة على حل تلك الأزمة بينها مدافعه الذي رحل عنه بنهاية الموسم الماضي، لكن الرد جاء صادمًا من ناتشو برفض العودة.

إذ قال خلال حواره مع صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية "لم يتصل بي أحد للعودة إلى الريال وحتى لو اتصلوا فلن أعود، أنا لا أفكر بالأمر أبدًا. قراري كان واضحًا تمامًا ولست نادمًا أبدًا على المغادرة، لم يكن قرارًا سهلًا لكني شعرت أن وقت الرحيل قد حان".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ناتشو أشاد بالمدرب كارلو أنشيلوتي وتعامله مع اللاعبين، كما توقع عودة الريال بقوة هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني، ذلك بعدما أوضح الفارق بين برشلونة خلال العامين الماضي والحاضر، بقوله "برشلونة يعيش موسمًا جيدًا جدًا، لقد أصبحوا يُقدمون كرة جماعية أكثر مما سبق، أصبحوا فريقًا أكثر من الموسم الماضي، صحيح أنهم خسروا أمام ريال سوسيداد في آخر جولات الدوري لكنهم أقوياء للغاية وسيُنافسون على الدوري، سيكون موسمًا رائعًا. مع هذا، أتوقع أن يُتوج ريال مدريد بالدوري لأنه فريق ينمو مع الشدائد".

وأتم بالقول عن انتقاله للعب في الدوري السعودي "لن أكذب، أنا أكسب الكثير من المال هنا في السعودية، أكثر مما كنت عليه في ريال مدريد، لكني في نفس الوقت أردت تغيير الحياة. أنا سعيد بقراري ولن يضرني أحد لقولي أنني جئت هنا من أجل المال".