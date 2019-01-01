ناتشو: عودة إنريكي مهمة لإسبانيا

ناتشو يتحدث عن عودة لويس إنريكي لتدريب إسبانيا

قال نجم ريال مدريد ومنتخب إسبانيا ناتشو فيرنانديز إن عودة المدرب لويس إنريكي للإشراف على المنتخب من جديد كان أمرًا مهمًا.

وكان لويس إنريكي قد عاد رسميًا إلى منصبه كمدير فني للمنتخب الإسباني بعد حوالي 3 أشهر من ابتعاده عن المشهد.

وتسببت وفاة ابنته بعد معاناة مع مرض السرطان في استقالته من تدريب المنتخب الإسباني نظرًا لعدم قدرته على مباشرة مهام وظيفته في هذه الحالة.

وبعد عودته من جديد، قال ناتشو فيرنانديز إن المنتخب الإسباني افتقد مدربه في الشهور الماضية، وإن عودته كانت مهمة للغاية.

وأضاف: "لقد حقق لويس إنريكي مع هذه المجموعة الكثير من الأشياء الإيجابية وتقدمنا معًا للأمام في وقت قياسي، وهذا شيء يحسب له"

وتابع: "عودته في الوقت الحالي ستؤدي إلى استمرار المشروع الذي بدأ معه، هي خطوة إيجابية كان يحتاجها هو وكنا نحتاجها نحن كذلك"

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يذكر أن المنتخب الإسباني قد تعاقد مع لويس إنريكي عقب الخروج من كأس العالم 2018 بقيادة فيرناندو هييرو الذي خلف خولين لوبيتيجي.