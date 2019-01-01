نابولي ينافس إنتر على ضم لوكاكو

هل يخطف نابولي لوكاكو قبل إنتر؟

يخطط نادي نابولي للحصول على خدمات روميلو لوكاكو، لاعب مانشستر يونايتد، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة رغم محاولات إنتر التعاقد معه.

لوكاكو على رأس الصفقات التي طلبها أنطونيو كونتي في النيراتزوري للموسم المقبل.

وقالت صحيفة "لاجزيتا ديللو سبورت" الإيطالية إنّ نابولي مستعد لدفع 70 مليون يورو لأجل التعاقد مع لوكاكو من مانشستر يونايتد.

وأوضحت أنّ إدارة فريق الجنوب قد تدفع للاعب راتبًا يصل إلى 10 ملايين يورو دون احتساب الضرائب والتي تبلغ 10% فقط في إيطاليا مقارنة بنسبة 43% في انجلترا، إذ يحصل اللاعب على 7 ملايين فقط مع الشياطين الحمر.

3 تمريرات فقط كانت كافية لاختراق الدفاعات الإسبانية ووضع ستيرلينج أمام المرمى منفردًا 👌



(🎥: @UEFAEURO)pic.twitter.com/R4bwoDgWwC — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 5, 2019

وأكدت الصحيفة أنّ قرار التعاقد مع لوكاكو يعني رحيل أركاديوز ميليك من الفريق رغم أن لديه 3 سنوات متبقية في عقده.

وسوف يتمكن نابولي من دفع قيمة الصفقة بعد بيع السيد هساي وسيموني فيردي وآدم أوناس.

جدير بالذكر أنّ مانشستر يونايتد يخطط للتعاقد مع سباستيان هولر من فرانكفورت لخلافة لوكاكو.