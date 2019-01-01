نابولي يستعد لمعاقبة لاعب وسطه لخرق التعليمات المشددة

ومسؤول بارز في النادي الجنوبي أخبر اللاعب بعقوبته المنتظرة

أصبح في حكم المؤكد بنسبة 100%، أن يتعرض لاعب وسط نابولي إليف إلماس، لعقوبة تأديبية من قبل مجلس إدارة النادي، لقيامه بخرق التعليمات المشددة على اللاعبين منذ بداية الشهر الجاري بعدم التحدث لأي جهة إعلامية.

وكانت الإدارة قد حذرت كل اللاعبين بدون استثناء من عواقب التحدث لوسائل الإعلام، حفاظًا على حقوق النادي ومصلحته الاقتصادية، وذلك بعد سلسلة النتائج المخيبة لآمال الجماهير قبل عطلة الفيفا الحالية.

لكن اللاعب المقدوني الشاب، تجاوز هذا التحذير، بالأداء بتصريحات لوسائل الإعلام في بلاده عن وضع الفريق وفرصه في المنافسة على لقب الكالتشيو، وذلك بعد خسارة منتخبه أمام النمسا بنتيجة 1-2 في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.

وتأكيدًا أن النادي الإيطالي لن يمرر ما قام به إلماس مرور الكرام، نشر بيان منسوب لمسؤول الاتصالات لدى فقراء الجنوب عبر تويتر، جاء نصه على النحو الأتي "نادي نابولي يعرف أن إلماس تحدث للصحافة دون إذن من النادي في فترة التعتيم الإعلامي الحالية".

وأضاف البيان المقتضب "لذا يحتفظ نادي نابولي بحق اتخاذ الإجراء اللازم ضد لاعبه".

وفي المقابلة المتداولة في جُل وسائل الإعلام المقدونية، قال اللاعب، إن يوفنتوس يبدو الأوفر حظًا للاحتفاظ بلقب السيري آ للموسم التاسع على التوالي، لكن فريقه سيواصل النضال من أجل تأمين أحد المراكز المؤهلة لدوري الأبطال الموسم المقبل.

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وتسببت النتائج السلبية الأخيرة في تقهقر الفريق إلى المركز السابع في جدول ترتيب أندية الكالتشيو، متأخرًا بـ13 نقطة كاملة عن حامل اللقب المتصدر، نتيجة فشله في تحقيق أي فوز في آخر 4 مباريات.