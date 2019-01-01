نابولي يستأنف ضد عقوبة كارلو أنشيلوتي

أنشيلوتي سيغيب عن فريقه في ديربي الشمس أمام روما

قررت إدارة نابولي، الاستئناف ضد عقوبة كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق بإيقافه مباراة وحيدة بعد اعتراضه على التحكيم.

وأعلنت رابطة الدوري الإيطالي بالأمس، إيقاف أنشيلوتي مباراة وحيدة، بعد اعتراضه على التحكيم ودخوله أرضية ميدان مباراة فريقه أمام أتلانتا.

وقدمت إدارة الفريق اليوم، طلباً عاجلاً لإلغاء العقوبة وتواجد المدرب في ديربي الشمس أمام روما يوم السبت.

وفسر المدير الرياضي لنادي الجنوب الإيطالي، ما حدث على أن أنشيلوتي كان يقوم بتهدئة اللاعبين، مشيراً إلى أنه كان يسعى لإنهاء الفوضى في الملعب.

وطلب المدير الرياضي للنادي، من الجميع احترام شعب نابولي واحترام الفريق بسبب الأمور الجيدة التي يقدمها النادي في السنوات الأخيرة.

جدير بالذكر أن نابولي سيلعب مع روما، عصر السبت في الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الإيطالي.