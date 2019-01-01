نابولي يُحدد اسمًا مفاجئًا لخلافة أنشيلوتي

وهناك صراع مع الفيولا أيضًا عليه..

يعيش كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنابولي، فترة عصيبة حاليًا داخل النادي الجنوبي، إذ أصبح مهددًا بالإقالة في الأيام القليلة المقبلة، وذلك حسبما كشفت تقارير من الصحافة الإيطالية.

الأمور بدأت في أن تفلت من يد أنشيلوتي، حيث عانى الفريق في الآونة الأخيرة من تمرد للاعبين إلى جانب أزمات بين الإدارة والمدرب، قبل أن تتحسن الأحوال نسبيًا، لكن ليس بالشكل المأمول.

موقع كالتشيو ميركاتو القريب من دوائر الإدارة في نابولي، أكد على أن مستقبل أنشيلوتي يتوقف حاليًا على مباراتي أودينيزي في الدوري الإيطالي، ومباراة جينك في دوري أبطال أوروبا.

نابولي لديه الفرصة من أجل الصعود إلى ثمن نهائي دوري الأبطال حال الانتصار على جينك بأي نتيجة، أما في حال التعثر بالتعادل أو الهزيمة فوقتها سيكون مصيره في يد سالزبورج، والذي يُلاقي ليفربول وعينه على الانتصار للإطاحة بكتيبة كلوب حال انتصار نابولي أيضًا.

كذلك، فإن إدارة نابولي قد بدأت في التواصل مع خليفة أنشيلوتي إذا ما تمت الإطاحة به، إذ استقرت الآراء على التعاقد مع جينارو جاتوسو، مدرب ميلان الأسبق، وبالفعل قد تم التواصل معه في آخر 48 ساعة.

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وجود جاتوسو على رأس الإدارة الفنية لنابولي سيكون بعقد قصير لمدة ستة أشهر ينتهي مع نهاية الموسم، ولكن الأمر برمته متوقف على نتيجة مباراتي أودينيزي وجينك، في الوقت الذي لا يمانع جاتوسو فيه أن ينضم إلى السان باولو.

إلا أن فيورنتينا هو الآخر يضع عينه على جاتوسو ولديه الأفضلية على نابولي عنده، فالفيولا سيمنحون أسطورة الكرة الإيطالية عقدًا طويل الأمد بمشروع أفضل، مما يجعله خيارًا أقرب ومُفضل لمسيرة المدرب الشاب.

الجدير بالذكر أن نابولي قد هُزم في الجولة الماضية من الدوري الإيطالي على يد بولونيا بهدفين لهدف، مما جعله يتراجع في جدول ترتيب الكالتشيو ليصير سابعًا برصيد 20 نقطة وبفارق 8 نقاط عن المربع الذهبي.