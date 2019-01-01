نابولي يتوصل لاتفاق مع زاباتا، ويُفاوض أتالانتا

المهاجم الكولومبي قد يعود إلى سان باولو

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت قناة سكاي سبورت الإيطالية أن نابولي نجح في التوصل لاتفاق مع مهاجمه الأسبق "دوفان زاباتا"، وقد دخل في مفاوضات مع ناديه أتالانتا.

المهاجم الكولومبي كان قد قضى 5 مواسم في ملعب سان باولو لكنه لم ينجح في فرض نفسه أبدًا على الفريق مكتفيًا بلعب 54 مباراة وإحراز 14 هدفًا.

وقد انتقل إلى أودينيزي وسامبدوريا، لكن تجربته الناجحة جدًا كانت مع أتالانتا الذي قاده لاحتلال المركز الثالث والتأهل لدوري أبطال أوروبا للموسم القادم بإحرازه 23 هدفًا في السيري آ.

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وقد ارتبط اللاعب صاحب الـ28 عامًا بالعديد من الأندية، لكن نابولي نجح في التوصل لاتفاق معه حول بنود العقد الشخصية لإعادته لملعب سان باولو.

وأضافت سكاي سبورت أن عملاق الجنوب دخل في مفاوضات مع أتالانتا لحسم الصفقة نهائيًا، ومن المتوقع أن يتخلى خلالها عن مهاجمه روبيرتو إنجليزي الذي لعب معارًا لبارما الموسم الماضي وسجل 9 أهداف.

وفيما لا تبدو هناك أي فرصة لإنجليزي بالعودة واللعب مع نابولي، وكذلك للاستمرار في بارما الذي لن يستطيع دفع 25 مليون يورو لضمه نهائيًا، يحظى المهاجم صاحب الـ27 عامًا بإعجاب جان بييرو جاسبيريني المدير الفني لأتالانتا مما يُعزز فرص انتهاء الصفقة بنجاح.