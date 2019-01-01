نابولي يبدأ في البحث عن بديل لصفقة إيكاردي

إدارة نابولي بدأت البحث عن البديل لصفقة إيكاردي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية، إلى ان نادي نابولي الإيطالي، بدأ في البحث عن بديل لصفقة ماورو إيكاردي، لاعب إنتر، خاصة مع اقتراب نهاية سوق الانتقالات.

وكانت إدارة فريق الجنوب الإيطالي، تسعي للحصول على توقيع الأرجنتيني إيكاردي، ولكن يبدو أن الصفقة لن تكتمل مما جعل إدارة نابولي تفكر في البحث عن البدائل.

وفقاً لصحيفة سكاي سبورت الإيطالية، فإن إدارة نابولي بدأت في مفاوضات مع فيرناندو لورينتي، مهاجم تتوتنهام للتعاقد معه في صفقة انتقال حر.

ولم تفقد إدارة نابولي، الأمل في التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني صاحب الـ 26 عاماً، بالرغم من تمسك اللاعب بالبقاء في صفوف إنتر.

وعلى الجانب الآخر، قام مسؤولو نابولي بتجهيز عقداً لمهاجم توتنهام الإنجليزي، لعامين بقيمة 2.5 مليون يورو سنوياً.