نابولي يضم كوامي ويستهدف تراوري

نابولي نجح في خطف جوهرة جنوى من الجميع

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

نجح نابولي في تخطي جميع منافسيه والفوز بتوقيع كريستيان كوامي مهاجم جنوى المتألق هذا الموسم.

وأفادت صحيفة كورييري ديلو سبورت أن النادي الجنوبي نجح في التوصل لاتفاق مع جنوى على ضم كوامي صاحب الـ21 عامًا مقابل 20 مليون يورو بجانب 5 ملايين يورو من عائد بيعه مستقبلًا.

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وسيُكمل اللاعب الإفواري هذا الموسم في ملعب لويجي فيراريس قبل أن ينتقل لملعب سان باولو الصيف القادم، وأوضحت الصحيفة أن الأطراف جميعًا ستُوقع العقود الرسمية يوم الأربعاء القادم.

ولعب كوامي هذا الموسم 19 مباراة مع جنوى سجل خلالهم 3 أهداف وصنع 4، وقد كان محط اهتمام عدد من الأندية أبرزها ميلان وفالنسيا وروما.

ولم يتوقف نابولي هنا، بل أشارت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت لرغبته في ضم حامد جونيور تراوري لاعب وسط إمبولي المولود عام 2000 والمطلوب في عدد من الأندية كذلك، ومن المتوقع أن يتقدم النادي بعرض قيمته 12 مليون يورو لضم صاحب الـ16 مباراة والأداء الجيد جدًا في السيري آ هذا الموسم.