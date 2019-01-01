نابولي يخطف ظهير إمبولي من ثنائي العاصمة روما

نابولي ينشط مبكرًا في السوق

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت العديد من المصادر الإيطالية الموثوقة أن نابولي نجح في حسم صفقة جيوفاني دي لورينزو ظهير أيمن إمبولي لصالحه متفوقًا على أندية روما ولاتسيو وتورينو.

ورغم أن صاحب الـ25 عامًا لعب موسمه الأول في السيري آ، إلا أنه لفت الأنظار بأدائه المقنع مع إمبولي الذي هبط للسيري بي في نهاية الموسم بعد تساويه في النقاط مع جنوى وتفوق منافسه في المواجهة المباشرة.

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وأفادت سكاي سبورت وجميع الصحف الإيطالية أن الناديين توصلا لاتفاق على انتقال دي لورينزو لنابولي مقابل 10 ملايين يورو، وأن اللاعب سيخضع للفحوصات الطبية المعتادة يوم الخميس القادم.

يُذكر أن دي لورينزو المتوج مع إمبولي بلقب السيري بي الموسم الماضي لعب هذا الموسم 37 مباراة في السيري آ سجل خلالهم 5 أهداف وصنع 3.