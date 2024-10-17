"أردت البقاء في نابولي ولكن!" .. أوسيمين يفجر مفاجأة عن انتقاله المثير للجدل إلى جالطة سراي

"لن أسمح لأي شخص أن يقرر مصيري"

كشف النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم جالطة سراي، عن كواليس انتقاله إلى الدوري التركي بعد صراع طويل مع وكيله وإدارة ناديه في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي.

وكان النجم النيجيري الفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي في 2023، قد انتقل إلى جالطة سراي على سبيل الإعارة في سبتمبر الماضي، بعد فشل المفاوضات مع أندية الأهلي وتشيلسي وباريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال أوسيمين لشبكة "TRT Spor" التركية، من مركز تدريب جالطة سراي: "كانت لدي خطط للبقاء في نابولي والانتظار لمدة 3 أو 4 أشهر والمغادرة في يناير، لأنني لن أسمح لأي شخص أن يقرر مصيري نيابة عني".

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وأضاف: "لم أحصل على الخطوة المستحقة التي كنت أفضلها حقًا. عندما تلقيت المكالمة من مدرب جالطة سراي، كانت مقنعة حقًا. قال ما يريد القيام به هذا الموسم وما يريد تحقيقه".

وتابع أوسيمين: "لقد رأيت ما كان قد حدده لنفسه كرجل ومدرب وأب. أعتقد أنني أنسجم مع هذه الخطة، وقد أتيت إلى فريق يضم بالفعل الكثير من اللاعبين من ذوي الجودة العالية والطموح الكبير، وهو ما سهل مهمتي كثيرًا".

وأردف قائد منتخب نيجيريا: "عندما أتيت، أدركت مدى جدية جالطة سراي كنادٍ. كان القرار صحيحًا بالنسبة لي، ولكن أيضًا بالنسبة لعائلتي وابنتي، أنا لست لاعبًا يضع نفسه قبل الفريق. وطموحي هو المساهمة في الجودة التي يتمتع بها الفريق".

وتطرق أوسيمين للحديث عن علاقته بزميله في الفريق، الأرجنتيني ماورو إيكاردي، قائلًا: "أحترم إيكاردي كثيرًا وما فعله لكرة القدم وجالطة سراي.. إنه أسطورة كبيرة هنا، لقد رأينا كيف يمكنني أنا وهو العمل بشكل جيد على أرض الملعب".

وواصل: "بالنسبة لي، لا يهمني أن أكون أفضل هداف في الدوري. أريد أن أسجل وأساعد الفريق عندما تتاح لي الفرصة، أساعد في الدفاع والهجوم، تمامًا كما يحتاجني المدرب، لكن النجاح الجماعي هو الأهم".

وختم أوسيمين: "إسطنبول واحدة من أفضل المدن في العالم، لذلك كان الأمر سهلًا عندما أتيت إليها. حتى الآن كل شيء على ما يرام، وأنا سعيد حقًا بقراري".