"نابولي فقد السيطرة عليه!".. أوسيمين يترك الباب مواربًا أمام عمالقة السعودية

مؤشر واضح على الصفقة المحتملة!

وضع أوريليو دي لورينتيس، رئيس نادي نابولي، حدًا للتكهنات بشأن مستقبل المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، بإعلان تمديد عقده لموسم إضافي.

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس"، أن النجم النيجيري وقع على عقد جديد مع نابولي حتى يونيو 2026 مع زيادة راتبه إلى الضعف، مع ربطه بشرط جزائي قيمته تتراوح بين 120 إلى 130 مليون يورو.

هذا الشرط يعكس طريقة تفكير أوسيمين في مستقبله، حيث لن يمانع الرحيل مقابل عرضٍ مغرٍ، إذ يحق له مغادرة نابولي مباشرة دون الدخول في مفاوضات مع النادي، وبالطبع سيكون لعمالقة السعودية الأولوية في هذا الأمر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وربطت تقارير صحفية بين هذا الشرط الجزائي، والعروض السعودية التي حاصرت أفضل لاعب في أفريقيا، خلال الانتقالات الصيفية الماضية، لكنها لم تكف لإقناع نابولي بالتفريط في أوسيمين، إلا أن أندية المملكة لن تضطر بعد الآن إلى أي تفاوض مع النادي الجنوبي.

يذكر أن أوسيمين انضم إلى نابولي في صيف 2020 قادمًا من ليل الفرنسي، في صفقة بلغت قيمتها 75 مليون يورو، لكنه سريعًا ما وضع بصمته وساهم في تتويج فريقه بلقب الدوري الإيطالي، حيث سجل 26 هدفًا وقدم 5 تمريرات حاسمة في 32 مباراة لعبها بالكالتشيو.

وحصل أوسيمين على جائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2023، متفوقًا على المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، والمغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان.