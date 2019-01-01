نابولي يتصل بأليجري لخلافة أنشيلوتي

هل يُقال أنشيلوتي من منصبه؟

أفادت تقارير في إيطاليا بوجود اتصالات بين نابولي وماسيميليانو أليجري، مدرب يوفنتوس السابق، من أجل خلافة المدير الفني الحالي للفريق كارلو أنشيلوتي.

نابولي واصل تراجعه في الأسابيع الماضية بالخسارة من بولونيا وتوقف رصيد الفريق عند 20 نقطة سابعاً، الأمر الذي فتح باب الحديث عن إقالة المدرب.

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وذكرت "كوريري" أن مستقبل أنشيلوتي أصبح مجهولاً، وأن أوريليو دي لاورنتيس، رئيس نابولي، أجرى اتصالاً بأليجري لاستطلاع موقفه من قيادة الفريق.

وأشار التقرير أن أنشيلوتي أخبر دي لاورنتيس عدم قبوله تولي المهمة في منتصف الموسم، ليتصل الأخير بلوشيانو سباليتي، مدرب إنتر السابق، والذي رحب بالفكرة.

وأوضحت التقارير في الأيام الماضية أن اتصالات وقعت أيضاً بين رئيس النادي وجينارو جاتوزو، مدرب ميلان الأسبق، وذلك بانتظار لقاءي أودينيزي وجينك المقبلين.

ويرتبط الثلاثي أليجري، وسباليتي، وجاتوزو، بعقود سارية مع أنديتهم القديمة، وسيكون عليهم الوصول لصيغة اتفاق مع تلك الأندية للتحرر وتولي تدريب نابولي.

وتأزمت الأوضاع بالنادي الجنوبي الإيطالي في ظل رفض اللاعبين الدخول في معسكر تدريبي مغلق، والانتقادات المتبادلة بينهم والمدرب أنشيلوتي عبر الإعلام.