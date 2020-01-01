نائب رئيس نيوز أولد بويز: نأمل أن يسير ميسي على خطى مارادونا

هل يعود ميسي إلى الأرجنتين ويترك برشلونة بعد حديث نائب رئيس النادي؟

قال رئيس نادي نيوز أولد بويز كريستيان داميكو إنه يأمل بعودة قائد برشلونة ليونيل ميسي إلى النادي الذي بدأ فيه وإلى بلاده الأرجنتين.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة صيف العام 2021، مع بند يسمح له بالرحيل عن صفوف برشلونة بنهاية الموسم الحالي في حال أراد ذلك.

وحول هذا الأمر، يرى كريستيان داميكو نائب رئيس النادي الذي بدأ فيه ليونيل ميسي قبل الرحيل إلى برشلونة إن العودة إلى الأرجنتين يظل حلمًا بالنسبة له وللكثيرين.

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وأضاف: "بالنسبة لعودة ميسي إلى نيوز أولد بويز فلا أرى ذلك مستحيلًا، قد أفكر في سيناريو مارادونا والذي عاد إلى الأرجنتين بعدما ظن البعض أن ذلك لن يحدث"

وتابع: "إنه قرار سيتخذه هو وأسرته بشكل شخصي. يجب أن يكون لدينا أفضل سياق ممكن للمساعدة في اتخاذ القرار، لذلك نتمنى أن يفكر ميسي في ذلك الأمر من تلقاء نفسه"

وأردف: "إنه موضوع صعب. ما الحلم الأكبر بالنسبة لمشجع نيوز أولد بويز برؤية أفضل لاعب في العالم مرتديًا قميص فريقه؟ الوقت قد يسمح بمثل هذه الأشياء، يجب أن تكون هادئًا"

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يذكر أن ليونيل ميسي قد صرح في وقت سابق من مسيرته بأنه حين يرحل عن برشلونة فإنه سيعود إلى نيوز أولد بويز لإنهاء مسيرته هناك.