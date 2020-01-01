نائب رئيس برشلونة: 16 ألف صوتوا ضدنا؟ هناك 90 ألفاً لم يفعلوا!

أجواء ساخنة في البلوجرانا

علق جوردي كاردونير، نائب رئيس برشلونة، على حملة سحب الثقة من مجلس إدارته بعد أن نجحت في جمع التوقيعات المطلوبة من أجل إجراء استفتاء على استمراره من عدمه.

ونجحت الحملة في جمع 16520 صوت، وهو ما يتخطى الرقم المطلوب من أجل البداية في إجراءات التصويت على مصير مجلس الإدارة الحالي.

وقال كاردونير في تصريحات نقلتها "سبورت": "هناك 16 ألف صوت بسحب الثقة، ولكن لا يجب أن ننسى التسعين ألفاً الذين لم يصوتوا، يجب أخذ المجموعتين في الاعتبار".

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وأضاف: "لا أعرف إذا كان سيتم إجراء الاستفتاء أم لا، نحن بانتظار قرار الهيئات الصحية، بارتوميو قوي ويتقبل القرار، موقفي؟ سأسانده بالطبع".

وأكمل نائب بارتوميو: "لن نناقش فرضية الاستقالة في المجلس، نحن نساند الرئيس ولم يتم طرح فكرة الاستقالة في اجتماع الأربعاء أو أي اجتماع سابق".

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وتعالت الأصوات المطالبة لبارتوميو بالاستقالة في الآونة الأخيرة بعد تدهور نتائج الفريق الأول الكروي وأزمة طلب ليونيل ميسي الرحيل هذا الصيف.

وبدأ برشلونة الموسم بشكل قوي بعد فوزه في أول لقاءين بالليجا ثم التعادل في المباراة الأخيرة مع حامل لقب الدوري الأوروبي إشبيلية.