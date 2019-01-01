كأس أمم أفريقيا
الدوري الإسباني الدرجة الأولى

نائب رئيس برشلونة يستقيل بسبب نيمار

التعليقات()
Getty
جوردي ميستري نائب رئيس برشلونة يستقيل بسبب إصرار الإدارة على التعاقد مع نيمار

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

استقال جوردي ميستري نائب رئيس نادي برشلونة من منصبه بسبب التناقضات التي حدثت بين أعضاء مجلس إدارة النادي في الفترة الأخيرة.

اختيارات المحررين

وكانت إدارة برشلونة قد اجتمعت عصر اليوم من أجل مناقشة بعض القضايا الرياضية المتعلقة بفريق كرة القدم وسوق الانتقالات الصيفية.

وبنهاية الاجتماع، وبعد الاختلاف بين الأعضاء حول بعض القضايا، قرر جوردي ميستري نائب الرئيس بارتوميو الاستقالة من منصبه.

وحول ذلك، قالت صحيفة سبورت الكتالونية والمقربة من نادي برشلونة إن الاختلاف جاء حول قضية نيمار، حيث يرفض ميستري عودته في الوقت الذي توافق عليها الإدارة.

وكان ميستري أحد أكثر الرجال ثقة وقربًا من بارتوميو، لذلك تعد استقالته مفاجأة بالنسبة للكثيرين داخل أسوار النادي الكتالوني.

ومن المتوقع أن تخلف هذه الاستقالة أزمة كبيرة داخل إدارة برشلونة، حيث أنها تكشف عن انقسامات كبرى بين إدارة بارتوميو.

كنز لافابريكا.. كيف جنى ريال مدريد 300 مليون يورو من أكاديميته في عهد بيريز؟

يذكر أن جوردي ميستري قد تولى منصب إداري في برشلونة منذ يوليو 2010، واستمر في منصبه على الرغم من تعاقب الرؤساء في برشلونة برحيل خوان لابورتا ثم ساندرو روسيل والآن بارتوميو.

 

إغلاق