نائب رئيس برشلونة عن ضم هالاند: إطعام العائلة أهم!

يرى رافا يوستي نائب رئيس نادي برشلونة الإسباني أن "البلوجرانا" لا يمكن اعتباره منافسًا اقتصاديًا قويًا في سوق الانتقالات، في ظل الأزمة التي يعانيها النادي مؤخرًا.

يوستي علق بشكل محدد على فكرة تعاقد برشلونة مع النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، مؤكدًا أن الأمر صعب للغاية في الوقت الحالي.

نائب رئيس برشلونة كشف أيضًا عن مدى تطور العلاقة بين جوان لابورتا رئيس "البلوجرانا" والهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق الأول.

تصريحات رافا يوستي جاءت في مقابلة مطولة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، وتحدث خلالها عن العديد من الأمور الخاصة بالنادي في الفترة الماضية.

ماذا قال يوستي عن التعاقد مع هالاند؟

يوستي افتتح المقابلة بالحديث عن إمكانية التعاقد مع هالاند قائلًا: "بين هذه اللحظة والعام القادم سنرى الوضع، وما يمكننا القيام به في سوق الانتقالات".

وأضاف: "أولًا علينا أن نحسن الأمور الداخلية، خاصة وأننا وجدنا المنزل في حالة خراب، سنقوم في البداية بإطعام العائلة قبل أن نرى ما يمكننا القيام به".

وتابع: "لا يمكننا إغفال حقيقة أننا نريد دائمًا الحصول على الأفضل، وهالاند واحد من بين أفضل اللاعبين في العالم".

لكنه تطرق إلى حقيقة التعامل مع مينو رايولا وكيل أعمال هالاند، وطلباته الباهظة قائلًا: "تنفيذ العملية في الوقت الحالي صعب للغاية".

وأكمل: "الرئيس والمدير التنفيذي أكدا أن الفترة السابقة كانت كارثية، لقد تعاقدوا مع لاعبين دون معرفة ما إذا كان بإمكانهم دفع رواتبهم، وكل ما فعلوه هو زيادة الديون".

ماذا قال نائب رئيس برشلونة عن وضعية المصابين؟

رافا يوستي تحدث أيضًأ عن وضعية اللاعبين الغائبين عن خطط كومان، وإمكانية تقييم عمل المدرب الهولندي في ظل الغيابات العديدة.

وقال يوستي: "أجويرو يعود تدريجيًا إلى التدريبات، وأنسو فاتي على وشك أن يبدأ المباريات أساسيًا، كما أن عثمان ديمبيلي على وشك العودة للمران".

وأضاف: "لكننا نتحدث عن لاعبين عادوا من إصابات طويلة الأمد، لذلك لا يزال هناك بضعة أسابيع قبل الاعتماد عليهم في أفضل مستوى لهم".

وأكمل: "لا نريد أن نضعهم تحت ضغط، لأن أسهل شيء في هذه المرحلة هو أن يتعرضوا للإصابة مجددًا".

ما هي احتمالات تعاقد برشلونة مع لاعبين جدد في يناير؟

نائب رئيس برشلونة تحدث أيضًا عن احتمالية قيام النادي بتعاقدات خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وقال يوستي: "نحن نأتي من حالة أزمة اقتصادية ضخمة، وبالتالي علينا التحلي بالحكمة".

وأضاف: "أعتقد أن الفريق الذي لدينا الآن، وفي حالة تعافي جميع اللاعبين، يمكن أن ينافس على جميع الجبهات".

وأكمل: "صحيح أننا نرغب دائمًا في الحصول على الأفضل، وهذا ما أود أن أفعله، لكن ليس الآن".

ماذا قال يوستي عن تجديد بيدري وأنسو فاتي؟

رافا يوستي تحدث كذلك عن اقتراب بيدري وأنسو فاتي من تجديد عقديهما مع برشلونة.

وقال: "مع بيدري يمكننا أن نكون متفائلين إلى حد ما، ومع أنسو فاتي أيضًا، نأمل أن نعلن عن تجديد عقديهما قريبًا".

وأضاف عن تمديد عقد عثمان ديمبيلي: "إنها قضية نعمل عليها حتى تصبح حقيقة واقعة في أسرع وقت ممكن".

وتابع: "أراه متحمسًا جدًا للاستمرار مع برشلونة، إنه يريد حقًا أن يلعب دورًا وأن يكون حاسمًا، إنه متحمس للمشروع الجديد".

ما هو وضع كومان الحالي مع برشلونة؟

نائب رئيس برشلونة تحدث عن موقف رونالد كومان من الاستمرار مع النادي الكتالوني.

وقال يوستي: "إنه يواصل مع المبدأ الأساسي المتمثل في الإيمان بالشخص المتواجد لحظة وصولنا، علينا الثقة فيما يقوله كومان، لأنه الشخص الذي يدير الفريق كل يوم".

وأضاف: "علينا الاستماع إلى الرسائل التي يقولها كومان حول أداء الفريق ووضعه، وبناء على ما يخبرنا به، ينصحنا التنفيذيون باتخاذ القرار الأفضل".

وتابع: "رونالد لم يمتلك سوى فرصة قليلة جدًا لامتلاك الفريق بنسبة 100% بسبب حالة الإصابات التي عانينا منها، من الصعب جدًا أن يكون لديك فريق في ظروف معينة حتى يتمكن من مواجهة متطلبات لعب مباراة تلو الأخرى".

وأكمل: "كومان شخص رائع، واضح وودود للغاية، ورغم وجود أوقات لا نحب فيها ما قاله، لكنه لا يخبر بذلك كعذر، على سبيل المثال أخبرنا أنه لا يستطيع تطبيق طريقة 4-3-3، لأنه لا يمتلك أجنحة بسبب تعرضهم للإصابات".

ماذا قال يوستي عن طبيعة العلاقة بين لابورتا وكومان حاليًا؟

نائب رئيس برشلونة تحدث أيضًا عن العلاقة بين كومان ولابورتا حاليًا قائلًا: "أعرف الرئيس تمامًا، لأنه شخص يعمل بحدسه كثيرًا، لقد أصبحت العلاقة بينهما أفضل بكثير مما كانت عليه في الفترة السابقة، ومن المحادثات بينهما خرج الرئيس مقتنعًا بأن رونالد هو الشخص الذي يجب أن يستمر في الحصول على الثقة".

ماذا قال يوستي عن كونه المسؤول عن توتر العلاقة بين ميسي وبرشلونة؟

رافا يوستي تطرق إلى واحد من المواضيع الشائكة، والتعليق على كونه سبب التوتر في العلاقة بين ليونيل ميسي ونادي برشلونة، ما أدى إلى رحيل الأرجنتيني.

وقال نائب رئيس برشلونة: "في جميع المفاوضات، وخاصة مع الأشخاص الذين تتحدث معهم وتحبهم كثيرًا، هناك مراحل يكون فيها التوتر طبيعيًا، خاصة عندما يرغب الطرفان في الاستمرار، لكن هناك أسباب عديدة جعلت الأمر مستحيلًا".

ما هو رد يوستي على كلمات تيباس بأن برشلونة كان في خدمة فلورنتينو بيريز؟

وتطرق نائب رئيس برشلونة للحديث عن تصريحات خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني بأن إدارة "البلوجرانا" الحالية تعمل لخدمة ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز.

وقال يوستي: "نحن نعرف خافيير تيباس جيدًا، هناك علاقة جيدة معه إنه قوي، وأحيانًا يفعل ذلك حتى للاستفزاز، حتى يكون متواجدًا في المفاوضات".

واختم نائب رئيس برشلونة تصريحاته قائلًا: "ما زلنا نتحدث معه عن المشروع، نحن برشلونة نحترم جميع الأندية، نريد أن نكون في الدوري، لكننا ندافع عن مصالحنا العلاقة ودية".

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