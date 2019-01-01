نائب رئيس الهلال يستقيل من منصبه عقب الإخفاق المحلي والعربي

أقدم اعتذاري لجمهور الهلال وأتقدم باستقالتي عن عضوية مجلس ادارة الهلال

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن نائب رئيس الهلال السعودي فهد بن أحمد الراشد تقديم استقالته من منصبه عقب الاخفاق الذي مر به الفريق على الصعيد المحلي والعربي.

المسؤول الهلالي غرد عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : أقدم اعتذاري لجمهور الهلال وأتقدم باستقالتي عن عضوية مجلس ادارة الهلال".

وأضاف : "مع علمي ويقيني الكامل لمحبة الأمير محمد بن فيصل للهلال ولكن ربما كانت وجهات النظر في إدارة الأمور مختلفة بيننا وأتمنى للهلال كل التوفيق في مسيرته القادمة، وسأبقى ذاك المحب للكيان الكبير في أي مكان كنت فيه".

اقدم اعتذاري لجمهور الهلال واتقدم باستقالتي عن عضوية مجلس ادارة الهلال مع علمي ويقيني الكامل لمحبة الامير محمد بن فيصل للهلال ولكن ربما كانت وجهات النظر في ادارة الأمور مختلفة بيننا واتمنى للهلال كل التوفيق في مسيرته القادمة، وسأبقى ذاك المحب للكيان الكبير في أي مكان كنت فيه. — فهد بن احمد الراشد (@FAHADALRASHED15) April 30, 2019

وشهد نادي الهلال حالة تخبط كبيرة خلال الفترة الماضية، حيث خسر الفريق نهائي بطولة كأس زايد للأندية العربية أمام نادي النجم الساحلي التونسي.

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كما خرج الفريق أمام نادي التعاون من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وخلال أيام خسر مُجددًا أمام التعاون ليفقد صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.