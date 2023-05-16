مُلطخ بالدموع .. عرض قميص آرسنال "الأبطال 23" للبيع بالمجان!

علي سمير
Arsenal fans 2022-23Getty Images
الدوري الإنجليزي الممتازأرسنالثقافةمانشستر سيتي

نهاية حزينة لموسم المدفعجية

حالة من الإحباط تعيشها جماهير نادي آرسنال خلال هذه الأيام، بعد تأكد انهيار أحلام الفريق في الحصول على لقب الدوري الإنجليزي من مانشستر سيتي.

آرسنال تعرض لهزيمة صادمة يوم الأحد الماضي بثلاثية نظيفة أمام برايتون، لتصبح الفرصة سانحة لسيتي من أجل حسم البطولة بشكل رسمي في الجولة القادمة.

صحيفة "ديلي ستار" البريطانية كشفت عن قيام أحد المشجعين بعرض القميص الذي قام بتصميمه في حالة فوز آرسنال بلقب الدوري الإنجليزي بعنوان "الأبطال 23" للبيع بالمجان.

وقام بإدراج قميص المدفعجية من دون أي مقابل، وقال بشكل ساخر إن حالة المنتج "مليئة بالدموع" ليطلب مبلغ 0 جنيه استرليني لبيع هذا القميص الذي لم يصبح له أي معنى.

ArsenalSocial

يذكر أن آرسنال كان متقدمًا على سيتي بجدول الترتيب بفارق 8 نقاط، لكن سلسلة من ثلاث تعادلات متتالية وهزيمة في ملعب الاتحاد أمام المنافس المباشر جعلت الأمور تفلت من يد المدرب ميكيل أرتيتا وفريقه.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

673461 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 31%كريم بنزيما
  • 36%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 10%روبرت ليفاندوفسكي
  • 11%كيليان مبابي
  • 7%فيكتور أوسيمين
673461 الأصوات

اختيارات المحررين