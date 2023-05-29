مُفاجأَة سوق الانتقالات .. بيب جوارديولا يتواصل مع نيمار!

جديد مستقبل نيمار مع باريس سان جيرمان

عاش نيمار دا سليفا نجم باريس سان جيرمان موسم مخيب للآمال في العاصمة الفرنسية وتعرض مرة أخرى للإصابات وانتهت الأمور بمزيد من خيبة الأمل بالإقصاء من دوري أبطال أوروبا، حيث بلغ غضب بعض جماهير النادي الفرنسي ذروته مع الاحتجاجات العنيفة التي استهدفت نيمار وزميله ليونيل ميسي، حتى بعض أن الأولتراس عبّروا عن غضبهم خارج منزل النجم البرازيلي.

غضب جمهور باريس يبدو إنه كتب النقطة المحورية الأخيرة في القصة، حيث يبدو أن نيمار الآن يرغب في الانتقال بعيدًا عن باريس هذا الصيف على الرغم من امتداد تعاقده حتى عام 2027.

نيمار ارتبط بالانتقال إلى كلًا من تشيلسي ونيوكاسل ومانشستر يونايتد في وقت سابق، ولكن أفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن نيمار تلقى اتصال من مانشستر سيتي.

وأفاد التقرير الفرنسي أن جوارديولا تواصل مع نيمار للاستفسار عن حالته النفسية ونواياه في الفترة المقبلة.

وأشار تقرير الصحيفة الفرنسية إلى أن هذا الاتصال لا يشكل خطوة للأمام أو حتى مفاوضات جادة بين اللاعب والنادي، نيمار أصبح عرضة للإصابات المتكررة ويبلغ من العمر 31 عامًا، مما أثار شكوكًا حول ملاءمته للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل عام.

وأكد التقرير أن الانتقال إلى سيتي غير محتمل بشكل كبير بالنسبة للاعب البرازيلي، ولكن لا يمكن استبعاد انتقاله بعيدًا عن باريس سان جيرمان في الصيف.