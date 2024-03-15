مُعلنًا موقفه من مواجهة مانشستر يونايتد .. كلوب: لن أتحدث عن صلاح لهذا السبب!

تطرق كذلك إلى قرعة الدوري الأوروبي وقوع فريقه أمام أتالانتا

خرج مرة أخرى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، من أجل الإشادة بالنجم المصري محمد صلاح، كاشفًا موقفه من مواجهة مانشستر يونايتد بكأس الاتحاد الإنجليزي.

صلاح سجل هدفًا وصنع 3 في فوز ليفربول الساحق بنتيجة 6/1 على سبارتا براج، أمس، الخميس، في إياب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي، وخرج كلوب في المؤتمر الصحفي لمباراة يونايتد للحديث عن تألق صاحب الـ31 سنة.

وقال الألماني:"كم عدد الأهداف التي صنعها الليلة الماضية؟ لاعب استثنائي، كانت مباراة غريبة في الشوط الثاني، أردت إخراجه منها ولكني لم أتمكن بسبب إصابة كلارك".

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وأضاف:"مو يتمتع بجودة عالية، اسأله عما يحبه ضد مانشستر يونايتد، ولكن كلما تحدثنا عن الأمر قلت احتمالية حدوثه، لذلك لا أحب التحدث كثيرًا، إنه لاعب لا يصدق، الفريق لعب بشكل جيد في غيابه، ولكن من الأفضل وجوده معنا".

وعن جاهزيته يوم الأحد:"سيكون جاهزًا بكل تأكيد، أما إبراهيما كوناتي لم يتدرب اليوم وسيكون علينا أن نرى ما سيحدث غدًا، الوقت ضيق للغاية لذلك يبدو أننا سنخسره، بوبي كلارك يعاني من بعض التورم، كما تدرب ريان جرافينبيرش وسيعود مع بعض اللاعبين الآخرين بعد الراحة الدولية".

وواصل حديثه عن المصابين:"كورتيس جونز لديه فرصة للاستراحة الدولية، ثم بعدها سيعود ديوجو جوتا وترنت آرنولد في الأسبوع التالي".

الوقوع أمام أتالانتا في دور الثمانية للدوري الأوروبي:"مباراة صعبة للغاية، لقد لعبنا هناك من قبل، ربما اختلف الفريق ولكني متأكد أن الهيكل يظل كما هو، من غير المريح اللعب ضدهم ولكني أتطلع إلى هذه المواجهة".

جدير بالذكر أن ليفربول يستعد لمواجهة يونايتد يوم الأحد على ملعب أولد ترافورد، وذلك في إطار دور الثمانية لكأس الاتحاد الإنجليزي، طمحًا في مواصلة مشواره لإضافة بطولة جديدة لرصيده هذا الموسم بعد الحصول على كأس كاراباو، تزامنًا مع المنافسة على الدوري الإنجليزي والدوري الأوروبي.