"مُعدل وراثيًا وتاريخه مُلوث" .. لاعب مانشستر سيتي السابق يخرج بتصريحات غريبة عن ميسي!

يطالب بوضع علامة مميزة على اسمه

خرج جوي بارتون لاعب وسط مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد السابق، بتصريحات جديدة مثيرة للجدل، وهذه المرة عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

بارتون يؤمن أنه يجب وضع علامة مميزة على ميسي، بسبب الإنجازات الملوثة التي حققها، بعد التعديل الوراثي الذي حدث له في سن صغير لعلاجه من نقص النمو.

وقال الإنجليزي في تصريحات لـ"Common Sense Podcast" :"ميسي نجم بالنسبة لي، ولكن يجب وضع نجمة كبيرة على اسمه، لأنه تعاطى المنشطات في سن مبكر للعبث بنموه وتم تعديله وراثيًا".

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وأضاف:"تم إعطاؤه هرمونات وجميع الأدوية اللازمة لمساعدته على النمو، وعلى حد علمي لم يفعل أي شخص آخر نفس الشيء، وأؤمن أنه لو تم تركه ينمو بشكل طبيعي لما كان فعل كل هذه الإنجازات الضخمة".

واستخدم بارتون مصطلح "ASTERISK" للإشارة إلى العلامة التي يجب وضعها على النجم الأرجنتيني، حيث يتم إرفاقها بأي سجل ملوث لشخص رياضي يتعرض للتشكيك في إنجازاته لأسباب مختلفة.

ويتحدث اللاعب الإنجليزي السابق خلال هذه التصريحات عن القصة المعروفة بخصوص طفولة نجم إنتر ميامي الحالي التي سبقت احترافه لكرة القدم، عندما قام برشلونة برعاية ميسي ومعالجته من مرض نقص النمو في سن مبكر، قبل أن يصبح بعدها أحد أهم أساطير النادي بحصوله على 8 كرات ذهبية وحصده للعديد من الإنجازات الجماعية والفردية الأخرى مثل كأس العالم ودوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يخرج فيها بارتون بتصريحات مثيرة للجدل، لأنه سبق أن شن هجومًا عنيفًا على الكرة النسائية ونجومها على مدار الأشهر الأخيرة.