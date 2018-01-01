النتائج المباشرة
الدوري الإنجليزي الممتاز

ميندي يكشف عن نصائح جوارديولا له مع مانشستر سيتي

التعليقات()
Getty Images
الدولي الفرنسي يتحدث عن تجربته مع المدرب الإسباني في إنجلترا ونصائحه الشخصية

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

كشف بنجامين ميندي ظهير أيسر مانشستر سيتي، عن النصائح التي يقدمها له بيب جوارديولا المدير الفني للفريق.

ميندي انضم لسيتي في موسم 2017/2018، ولكنه لم يشارك في العام الأول له مع الفريق الإنجليزي بسبب الإصابة.

قلق في برشلونة حول إصابة أومتيتي

اختيارات المحررين

الفرنسي بدأ بشكل جيد خلال الموسم الحالي، لكن الإصابات عادت مرة أخرى لتؤثر على نسبة مشاركاته.

وقال ميندي في تصريحات صحفية:"جوارديولا يقوم بتعليمنا الالتزام والحفاظ على الكرة والتقدم نحو الفريق المنافس".

وأضاف:"يقول لنا عندما تجد نفسك عاجز عن المرور وأمامك مدافع فمرر الكرة لزميلك".

وتابع:"تحسنت كثيراً مع مارسيليا وفي موناكو ليوناردو جارديم ساعدني أيضاً، الآن أنا لست بعيداً عن المستوى الذي أريد الوصول له".

رابيو لم يُبعد أنظار البارسا عن دي يونج

واستكمل صاحب الـ24 عاماً:"المدافع المثالي هو الذي يمكنه الهجوم والدفاع والتمتع بقدرات بدنية وفنية للتحرك على الأطراف بشكل متواصل".

وعن دوره في سيتي:"لعبت في العديد من المراكز، في الخط الأخير من الدفاع وكذلك جناح، لم أفهم بعض الأدوار لكني فهمتها الآن".

جدير بالذكر أن ميندي شارك في 11 مباراة مع سيتي بجميع البطولات هذا الموسم، سجل خلالهم 5 أهداف في الدوري الإنجليزي.

الموضوع التالي:
ميلان يعلن استئناف عقوبة الاتحاد الأوروبي من خلال محكمة التحكيم الرياضي
الموضوع التالي:
موهبة ريال سوسيداد من الدرجة الأولى للرابعة في 48 ساعة!
الموضوع التالي:
جوارديولا: الفريق تطور كثيرًا حتى بعد فوزه بالبريميرليج
الموضوع التالي:
سام مرسي: أريد أن أكون جزءًا من تاريخ ويجان.. ومدربه: هو يستحق ما وصل له
الموضوع التالي:
هندرسون يُقيم حفل عيد الميلاد للعائلات الفقيرة في ليفربول
إغلاق