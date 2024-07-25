ميندي يخضع لشرط ريال مدريد ويتوصل لاتفاق على تجديد عقده

النادي لبى رغبة المدرب كارلو أنشيلوتي

توصل فيرلاند ميندي مدافع ريال مدريد إلى اتفاق مع إدارة النادي حول تجديد عقده الذي سينتهي صيف 2025، وذلك بعدما خضع لشرط بطل أوروبا.

ميندي كان قد انضم للريال صيف 2019 قادمًا من ليون الفرنسي، ورغم معاناته من الإصابات خلال مسيرته مع النادي الملكي إلا أنه أظهر أداءً قويًا في الموسم الماضي خاصة في دوري أبطال أوروبا، وهو ما جعل المدرب كارلو أنشيلوتي يصفه بالظهير الدفاعي الأفضل في العالم وبطالب باستمراره وتجديد عقده.

وواجهت المفاوضات بين الطرفين مصاعب في البداية نظرًا لعدم فهم ميندي وجهة نظر المسؤولين في ريال مدريد، لكنه في النهاية خضع لشرط النادي بربط ما سيحصل عليه من أموال بعدد المباريات التي سيخوضها كل موسم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صحيفة ماركا الإسبانية، التي كشفت عن تلك التفاصيل، أفادت أن التوصل لاتفاق تم بالفعل ولا ينقص الإعلان الرسمي سوى توقيع العقد الذي سيمتد حتى صيف 2027 مع إمكانية التجديد لموسم آخر اعتمادًا على عدد المباريات التي سيخوضها اللاعب.

يُشار إلى أن ميندي ارتبط مؤخرًا بالانتقال لدوري روشن السعودي لكنه رفض كافة العروض مفضلًا البقاء في العاصمة الإسبانية.