مينديش يعيد الأمل لريال مدريد لضم بوجبا

هل يتمكن جورجي مينديش من حسم مسألة انضمام بوجبا لريال مدريد؟

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تسبب جورجي مينديش، وكيل أعمال اللاعبين، في فتح الأمل لنادي ريال مدريد لإتمام التعاقد مع بول بوجبا من مانشستر يونايتد.

زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، حاول طول فترة سوق الانتقالات ضم بوجبا ولكن الأمر صار صعبًا بعد غلق السوق في انجلترا.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إن مينديش قد يساهم في ضم بوجبا لريال مدريد وذلك بعد أن وعد إدارة مانشستر يونايتد بالحصول على برونو فيرنانديز من سبورتنج لشبونة.

وأوضحت الصحيفة أنّ برونو قد يرتدي قميص الشياطين الحمر في يناير المقبل أو بأسوأ الأحوال في صيف 2020.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ هذا الوعد قد يجعل مانشستر يونايتد يوافق على رحيل بوجبا خلال الأيام المقبلة أو بيعه في يناير.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد صرف نحو 300 مليون يورو خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.