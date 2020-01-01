مينامينو: ليس لدي شيء أخسره

مينامينو يتحدث عن ضغوطات ليفربول وثقة كلوب

قال تاكي مينامينو النجم الدولي الياباني المنضم حديثًا إلى ليفربول إنه يشعر بالراحة نظرًا لأنه لا يمتلك شيئًا ليخسره في هذه التجربة.

وشارك مينامينو لأول مرة في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز مساء الخميس الماضي حين حل ليفربول ضيفًا ثقيلًا على ولفرهامبتون.

وحول الفترة المقبلة قال مينامينو إنه لا يشعر بأي ضغوطات إضافية نظرًا لأنه اتخذ خطوة للأمام في توقيت مثالي من مسيرته ولن يخسر فيها شيئًا.

وأضاف: "بالطبع لم أشعر بالرضا على أدائي في مباراة ولفرهامبتون، ولكن ما زال أمامي الوقت من أجل التعلم والتأقلم والتعود على رتم الدوري الإنجليزي"

وتابع: "كلوب وضع ثقته فيّ بطريقة حمستني كثيرًا وأشعرتني بالمسؤولية تجاهه، كنت مستعدًا على المستوى الذهني لهذه التجربة ومع الوقت أشعر بالمزيد من الرغبة"

وأردف: "أستطيع اللعب على كلا الجانبين، ولكن الأمر يتعرق بكيفية التواصل مع الأظهرة، وبالطبع رؤية كلوب ستمنحني أبعادًا أخرى لأدائي"

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يذكر أن مينامينو قد انتقل إلى صفوف ليفربول خلال موسم الانتقالات الشتوية الحالية قادمًا من ريد بول سالزبورج مقابل 7.5 مليون يورو فقط.