إنييستا يرفض 3 عروض من الدوري الأمريكي

ما هي العروض التي انهالت على إنييستا

رفض أندريس إنييستا، أسطورة برشلونة ولاعب فيسيل كوبي، 3 عقود من الدوري الأمريكي وفريق إستوديانتيس الأرجنتيني للانضمام لهم عقب انتهاء موسمه في الدوري الياباني.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنّ إنييستا تلقى عرضًا من لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي الذي يرغب في إيجاد وجه جديد من نجوم أوروبا بعد رحيل زلاتان إبراهميوفيتش إلى ميلان كما حاول ديفيد بيكهام إقناعه بالانضمام إلى إنتر ميامي.

كما رفض عرضًا من مونتريال الكندي وفريق إستوديانتيس الأرجنتيني مفضلًا الاستمرار في اليابان حتى انتهاء عقده بعد عامين.

وكان خافيير ماسكيرانو قد رحل عن هيبي تشينا فورتشن الصيني لينضم إلى إستوديانتيس مع بداية العام الجديد.

ولعب ماسكيرانو في برشلونة بين 2010 حتى 2018 وشارك غرفة الملابس لموسم كامل مع مدربه الجديد.

جدير بالذكر أنّ دافيد فيا أعلن اعتزاله كرة القدم بصورة نهائية بعد انتهاء موسمه مع فيسيل كوبي كما سبقه فيرناندو توريس والذي أنهى مسيرته في اليابان أيضًا.

واعتزل من جيل برشلونة الذهبي كلًا من فيكتور فالديز وكارليوس بويول وتشافي هيرنانديز وكذلك صامويل إيتو وتييري هنري وغيرهم.