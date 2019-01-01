ميلجان لجول : أعرف عُمر السومة جيدًا.. وحزين لرحيلي عن الدوري السعودي

مدافع منتخب أستراليا مارك ميلجان يؤكد استعداده لمواجهة المنتخب السوري بعد الفوز على فلسطين

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعرب مارك ميلجان مدافع منتخب أستراليا عن رضاه على أداء الفريق بعد الفوز على منتخب فلسطين بثلاثية مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات من كأس الأمم الأسيوية التي تقام بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة ما بين الخامس من يناير حتى الأول من فبراير.

وكان المنتخب الأسترالي حامل لقب النسخة الماضية، قد خسر مباراته الافتتاحية في هذه البطولة أمام منتخب الأردن في مفاجأة كبيرة، ليتدارك الأمور في الجولة الثانية وينعش أمال العبور لثمن النهائي بعد الفوز على منتخب الفدائي.

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وقال ميلجان في تصريحاته لمراسل "جول" عقب المباراة: "بدأنا المباراة بطريقة أفضل من المباراة السابقة، تحلينا بالصبر وتحكمنا في إيقاع المباراة، كما أن أدائنا كان أكثر إيجابية".

كما أضاف اللاعب البالغ من العُمر 33 عامًا: "نستطيع التواجد في الأدوار الإقصائية، لأننا نمتلك فريقًا قويًا، ولكن علينا التحضير جيدًا للمباراة المقبلة أمام المنتخب السوري، والظهور بأفضل مستوى لنا".

أما عن مواجهة المنتخب السوري ونجمع عُمر السومة قال ميلجان: "أعرف إمكانيات عُمر السومة وشاهدته عن قرب في الدوري السعودي، هو خطير أمام المرمى، ولكننا سندرسهم جيدًا ونحاول الفوز، أحب فترتي في الأهلي السعودي وكنا نمتلك لاعبين على أعلى مستوى، شعرت بالإحباط عند الرحيل، ولكني أتمنى لهم التوفيق.