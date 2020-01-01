الدحيل يقترب من نجم يوفنتوس ويرفض لاعب وسط ميلان

المهاجم البولندي انضم للدحيل القطري

يبدو أن يوفنتوس بات وجهة مفضلة لنادي الدحيل القطري للتسوق منه، إذ بعدما ضم المدافع المغربي مهدي بنعطية في يناير 2019 والمهاجم الكرواتي ماريو ماندجوكيتش وزميله الكوري الشمالي كوانج سونج هان في يناير الماضي، أصبح النادي الناشط في دوري نجوم قطر قريبًا من ضم لاعب رابع.

موقع كالتشيوميركاتو الإيطالي أوضح أنه يجري النقاش حاليًا بين إدارة يوفنتوس ولاعب الوسط سامي خضيرة حول فسخ العقد الذي يربطهما معًا حتى صيف 2021 بالتراضي.

وأضاف أن الوجهة المحتملة للاعب الألماني بعد ذلك هي الدحيل القطري، حيث يُعد أحد أبرز أهداف النادي في سوق الانتقالات الصيفي، وقد قدم له عرضًا يتضمن حصوله على أربعة ملايين يورو سنويًا، لكن وكيل أعمال خضيرة يهدف للحفاظ على راتبه السنوي الذي يتقاضاه من يوفنتوس حاليًا والبالغ ستة ملايين يورو.

المزيد من الفرق

وأوضح كالتشيوميركاتو أن إمكانية التوصل لاتفاق بين الطرفين كبيرة للغاية، خاصة أن الفوارق المالية ليست كثيرة، بجانب أن خضيرة سينضم للدحيل في صفقة انتقال حر.