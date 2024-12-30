حالة نادرة في كرة القدم .. بداية عاطفية لكونسيساو مع ميلان في السعودية

البرتغالي بصدد إعلانه رسميًا مدربًا للروسونيري

أعلن ميلان رسميًا إقالة مدربه باولو فونسيكا وبصدد الإعلان عن تعيين سيرجيو كونسيساو خلفًا له، إذ من المتوقع أن يصل المدرب البرتغالي ميلانو يوم الإثنين القادم ليبدأ مهام عمله الجديد.

واختلفت المصادر المتابعة حول تفاصيل عقد المدرب السابق لبورتو، إذ أكدت قناة سكاي سبورت أنه يمتد لنهاية الموسم الجاري مع خيار التجديد لموسم إضافي وسيحصل كونسيساو بموجبه على مليون يورو، فيما أفادت شبكة سبورت ميدياست أنه سيمتد لموسم ونصف مقابل 3 ملايين يورو.

المهمة الأولى للمدرب الجديد مع ميلان ستكون خوض بطولة السوبر الإيطالي في السعودية، والمثير أن البداية ستكون عاطفية جدًا بمواجهة نجله فرانشيسكو كونسيساو مع فريقه يوفنتوس في حالة نادرة في كرة القدم.

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الجناح صاحب الـ22 عامًا انضم لفريق السيدة العجوز بالإعارة من بورتو بداية الموسم الجديد، ولديه أولوية الحصول عليه نهائيًا مقابل 30 مليون يورو الصيف القادم.

ميلان سيواجه يوفنتوس يوم الجمعة القادم في الرياض، فيما سيلعب إنتر أمام أتالانتا في اليوم السابق، وسيلتقي الفائزان في النهائي يوم الإثنين المقبل.