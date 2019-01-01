ميلان يواصل صحوته ويفوز على بولونيا بثلاثية

نتيجة مميزة وأداء مقنع..

أكمل ميلان صحوته، وحقق انتصارًا ثمينًا على مضيفه بولونيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في إطار الجولة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي.

كتيبة بيولي انتصرت في المباراة الماضية على بارما خارج الديار بهدفٍ نظيف، لتكمل النتائج المميزة التي تحسن ترتيب الفريق في الكالتشيو بفوز كان صعب المنال من عقر دار بولونيا.

الميلان قدّم شوطًا مميزًا، حيث دخل المباراة بضغط عالٍ وأداء كان هو الأفضل منذ وصول ستيفانو بيولي لرأس القيادة الفنية للروسونيري، وبالفعل أتى الضغط بثماره وتحصل الفريق على ركلة جزاء حوّلها بيونتيك للشباك في الدقيقة 15.

ثم عاد تيو هيرنانديز وأحرز الهدف الثاني في الدقيقة 32، ولكن أبى بولونيا أن يستلم ووضع هدف تقليص الفارق عبر هيرنانديز أيضًا، والذي وضع الكرة عن طريق الخطأ في شباكه قبل نهاية الشوط الأول بثواني معدودة.

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ورغم إشعال الأمور قبل نهاية الشوط، لكن أنهى بونافينتورا على أي آمال لأصحاب الأرض بعد تسديدة ساحرة في أول دقيقة في الشوط الثاني، لتهدأ المباراة بصورة كبيرة رغم استحواذ بولونيا على الكرة.

لكن بعد عدد من المحاولات والضغط من قبل بولونيا، تحصل الفريق على ركلة جزاء في الدقيقة 82 أشعلت المباراة بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو، وكان لها سانسوسي بالمرصاد وقلّص الفارق.

على الرغم من محاولات بولونيا لكن خبرة ميلان تدخلت ولم يُشكل بولونيا خطورة تذكر رغم هدف سانسوسي، ليحقق ميلان الانتصار الغالي.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد ميلان إلى النقطة العشرين ويتقدم بذلك إلى المركز التاسع وليتقلص الفارق بينه وبين المربع الذهبي إلى 9 نقاط، بينما تجمد رصيد بولونيا عند النقطة 16 في المركز الثاني عشر.